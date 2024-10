Gli studenti degli ITS di MIND ispirano gli amministratori locali con le loro idee per una mobilità sostenibile al servizio della comunità

La Città metropolitana di Milano ha voluto ospitare dieci gruppi interdisciplinari di studenti provenienti dagli ITS del Campus CIMA a Milano Innovation District – ITS Meccatronica Lombardia, ITS Move Academy, ITS Angelo Rizzoli e ITS Tech Talent Factory – per condividere con gli amministratori locali e i policy maker le loro visioni e idee per una mobilità smart, sostenibile e accessibile a tutti.

I progetti presentati sono stati realizzati da circa 90 studenti di quattro diversi percorsi didattici che, durante il G7 Trasporti, avevano partecipato all’Hackathon “Smart mobility and infrastructures: l’innovazione al servizio della comunità”, organizzato da Fondazione Triulza con il supporto di Microsoft e in collaborazione con CIMA-Valore Italia.

Utilizzando l’intelligenza artificiale (IA) e il cloud computing, gli studenti hanno sviluppato idee concrete per migliorare le infrastrutture e la mobilità in termini di sicurezza, inclusività, sharing mobility, monitoraggio del traffico, con focus sui centri abitati di minori dimensioni e meno collegati.

L’incontro pubblico in Città Metropolitana ha lo scopo di dare l’opportunità ai giovani di condividere con gli amministratori pubblici le loro proposte che potrebbero essere di ispirazione o trasformate in realtà.

Di fatto l’iniziativa è stata sostenuta da Palazzo Isimbardi perché unisce i temi dell’innovazione e della sostenibilità, al centro dell’azione di governo di area vasta, e un approccio all’open governance in cui funzionari, cittadini, giovani e imprese lavorano insieme per ottenere migliori risultati per la comunità.

“È naturale che la Città metropolitana di Milano, ente deputato ad avviare sperimentazioni e innovazioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibile, ospiti questa iniziativa tesa ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni; serve un cambio di paradigma. Il cambiamento climatico e i preoccupanti dati circa la qualità dell’aria nelle metropoli impongono la ricerca di forme di mobilità alternativa all’uso dell’automobile. Innovare o declinare, questa è la sfida del presente per costruire un futuro sostenibile”, afferma il vicesindaco Francesco Vassallo.

“L’iniziativa di oggi, che abbiamo voluto e sostenuto con forza, testimonia l’impegno della Città metropolitana a favore della mobilità sostenibile e per migliorare la sicurezza delle infrastrutture e la vita delle persone. Dobbiamo e vogliamo dare gambe alla transizione ecologica che per le infrastrutture passa anche attraverso la transizione digitale, creando sviluppo economico e sociale delle città moderne. L’intelligenza artificiale, insieme agli altri strumenti della tecnologia digitale, possono aiutare a creare un sistema di trasporto pubblico integrato, efficiente e affidabile in grado di interconnettersi con il trasporto privato, facendolo diventare sempre più residuale, permettendo di collegare le zone rurali, periferie urbane e capoluoghi, per far diventare queste aree sempre più metropolitane”, aggiunge la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo.

“Coinvolgere le nuove generazioni in attività di co-progettazione per ideare proposte per le città del futuro, è una delle attività strategiche che Fondazione Triulza sta portando avanti in MIND, un laboratorio unico per la sperimentazione di modelli di sviluppo e di community engagement. Insieme ai nostri partner di mondi diversi cerchiamo di creare occasioni di crescita per i giovani, fornendo gli strumenti per consentire loro di rafforzare le proprie competenze e di progettare soluzioni innovative a impatto, continuando a guardare al futuro. In questo contesto si inserisce la collaborazione con Microsoft avviata nel 2024 con il Social Innovation Campus. In questo dialogo e confronto con i giovani è importantissimo il coinvolgimento attivo degli amministratori pubblici e dei rappresentanti istituzionali per mettere in circolo e in sinergia con altre realtà le idee e aspirazioni dei nostri giovani”, afferma Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza.

“Siamo felici di supportare questa iniziativa che conferma il valore che la tecnologia offre per ispirare le nuove generazioni a pensare a un futuro più inclusivo e sostenibile. Abbiamo recentemente annunciato un investimento per creare un’infrastruttura hyperscale cloud e di intelligenza artificiale a supporto delle idee innovative in Italia e a sostegno della crescita di tutte le organizzazioni. Abbiamo affiancato questo investimento con un piano di formazione sulle nuove competenze in ambito intelligenza artificiale che toccherà oltre un milione di italiani entro il 2025”, conclude Robert Zielonka, Community Affairs Manager di Microsoft.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano su Dietro la Notizia