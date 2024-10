Milano 11-13/10: Flora et decora torna all’Arco della Pace

Conto alla rovescia per la diciottesima edizione di Flora et Decora, la manifestazione dedicata al florovivaismo, ai lavori artigianali e all’enogastronomia a filiera corta in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre all’Arco della Pace di Milano. “Siamo particolarmente lieti di aver confermato la location che ha riscosso tanto successo nell’ultima edizione di aprile, sia in termini di pubblico sia in termini di soddisfazione dei nostri espositori – spiega l’ideatore e organizzatore di Flora et Decora, Lamberto Rubini -. Ci piace, nello specifico, che i milanesi abbiano un po’ adottato il nostro claim che parla di Arco della bellezza, per sottolineare ulteriormente la storicità del luogo legata ai valori che la manifestazione da sempre vuole esprimere”.

Il contesto

Flora et Decora, nella sua versione autunnale, avrà come protagonisti il verde, l’artigianato e l’enogastronomia grazie ai quasi 80 espositori provenienti da tutta la Lombardia e dal resto d’Italia. L’evento tra i più green di Milano si suddividerà come sempre in tre sezioni espositive: FLORA, dedicata al florovivaismo, DECORA con la sua ampia selezione di artigiani e RISTORA, polo di attrazione dedicato all’enogastronomia italiana d’eccellenza. Durante la tre giorni si potrà partecipare a dibattiti importanti per tutti i cittadini, lezioni e workshop utili per gli amanti del verde e degustazioni particolari per i più golosi.

La Garden School

Si rinnova anche in questa edizione il tradizionale e imperdibile appuntamento con la GARDEN SCHOOL, ideata dall’organizzatore di Flora et Decora Lamberto Rubini e coordinata dal giornalista del verde e dell’ambiente Gaetano Zoccali.

VENERDÌ 11 OTTOBRE – Tavola rotonda su invito

17.oo – Tropici in città: nuovi paesaggi e nuove abitudini in una città che cambia velocemente. Parteciperanno Lamberto Rubini, ideatore e curatore di Flora et Decora

Paolo Virtuani, giornalista del Corriere della Sera; Com’è cambiato il clima in Italia dal 1985 ad oggi? I dati della recente ricerca elaborata da IlMeteo.it per Corriere della Sera

Lorenzo Pacini, Assessore al Verde e Arredo Urbano, Casa, Edilizia scolastica e Politiche Giovanili del Municipio 1; Cura del verde, attenzione verso i bambini e case accessibili: tre obiettivi indissolubili per una città che cambia Antonio Bisignano, Responsabile Marketing AMSA; AMSA e il “ReMadeinItaly” che trasforma i rifiuti in materie prime, in una città per tutti e di tutti.

Vittorio Peretto, paesaggista, titolare dello studio di progettazione del verde e ingegneria ambientale Hortensia Garden Design; Perché ci accorgiamo degli alberi solo quando ci cadono addosso?

Massimiliano Cannata, Responsabile dell’unità di sponsorizzazione e affari generali dell’area verde del Comune di Milano; Le attività di sponsorizzazione da parte di condomini e privati e la collaborazione dei cittadini nella gestione del verde pubblico

Modera, Gaetano Zoccali, giornalista, curatore della Garden School di Flora et Decora.

SABATO 12 OTTOBRE

11.oo – Semi antichi per giardini moderni in tempo di crisi climatica: difendere la biodiversità orticola per proteggere noi stessi, coltivando le varietà dimenticate, con l’esperto Teodoro Margarita, tra i fondatori dell’associazione di salvatori di semi Civiltà Contadina.