Locale Blue note Milano: la programmazione della settimana

Dopo un ricchissimo settembre, il Blue Note si appresta a chiudere un secondo mese di programmazione molto intenso, contraddistinto da JAZZMI, kermesse internazionale molto attesa a Milano e che prende il via oggi. Ottobre ha fatto registrare diversi sold out e una serata entrata di diritto nella storia del jazz club di Via Borsieri: quella ha visto esibirsi Amii Stewart, che ha regalato al pubblico emozioni indimenticabili. Un mese che verrà ricordato anche per la doppia esibizione dei Dirotta su Cuba.

Ottobre al Blue Note

Oggi inizia JAZZMI, kermesse dal programma ricchissimo che vedrà protagonista assoluto il Blue Note con grandissimi artisti, a cominciare da Andrea Motis Temblor Trio, accompagnato solo da violino, mandolino e percussioni. Il gruppo si esibirà in nel jazz club di via Borsieri sia il 24 che il 25 in doppio set.

24 ottobre: (Ore 20,30 /42-37 euro) – 25 ottobre: (Ore 20,30 / 42-37 euro – Ore 23 / 32-27 euro)

Il 26 e 27 ottobre altro doppio appuntamento, stavolta con Billy Cobham Time Machine Band. Riconosciuto come il più importante batterista jazz-fusion per la sua potenza e tecnica percussiva, ha raggiunto l’apice della fama a metà degli anni Settanta divenendo uno dei batteristi più acclamati nell’ambito jazz, fusion e rock.

(26 ottobre – Sold out in entrambi i set)

(27 ottobre – Ore 20,30 / Sold out; Ore 22,30 / 37-32 euro)

Protagonista della rassegna JAZZMI al Blue Note sarà anche Fred Wesley & The New JBs, padrone dell’ormai iconico palco martedì 29 ottobre. La stella assoluta del trombone funk arriva in Via Borsieri nel tour di celebrazione dei 50 anni dalla nascita della leggendaria formazione che ha accompagnato James Brown per gran parte della sua carriera. Oltre che ottimo strumentista, Fred Wesley è anche compositore, arrangiatore e cantante, per un talento che negli anni non ha perso lo smalto nel proporre la grande black music, sia con i big della stessa che da protagonista.

(Ore 20,30 – Sold out / Ore 22,30 – 25-20 euro)

Il 30 ottobre invece, unico set con Francesca Tandoi. Le sue performance sono state definite più volte “un’esplosione di swing” e il suo pianismo energetico ed elegante allo stesso tempo.

(Ore 20,30/ 30-25 euro)

Il ricco mese di ottobre si chiuderà con l’amatissima Bette Smith, acclamata dalla critica e dotata di una voce descritta come “roca”, “impertinente” e “dolce e piena di sentimento”. L’artista fonde in modo avvincente soul, rock & roll, funk, blues e musica gospel con cui è cresciuta nella sua Brooklyn, in qualcosa di tutto suo.

(Ore 20,30 / 37-32 euro; Ore 22,30 / 27-22 euro)

Altre notizie di eventi su Dietro la Notizia