La rapper napoletana Jelecrois pubblica “Fiori nel cemento”

“Fiori nel cemento”

Esce venerdì 18 ottobre, il nuovo singolo della talentuosa rapper napoletana Jelecrois. Il pezzo, prodotto dal collettivo Milano Mobster, è impreziosito dal featuring con Settembre, giovane cantautore suo conterraneo, e nasce dal campionamento dell’iconico brano dei 99 Posse “Quello che”.

Un tributo alle radici, un ponte tra generazioni musicali distanti nel tempo ma vicine nell’amore per la sperimentazione e nella volontà di veicolare messaggi importanti: così può essere definito “Fiori nel cemento”, brano con cui ancora una volta Jelecrois dimostra di non aver paura di osare e di avere la voglia e la capacità di giocare con influenze e sonorità eterogenee, attingendo alla tradizione ma dando allo stesso tempo un sapore contemporaneo a qualsiasi sua interpretazione. Ispirati dal beat dei 99 Posse, artisti da sempre controcorrente, colonna portante della scena musicale underground in Italia, Jelecrois e Settembre danno vita a un pezzo rap che parla della potenza dell’amore e dell’incapacità di spiegarlo a parole: solo la musica può farlo.

Abbiamo deciso di campionare questa canzone perché è uno dei cuori della cultura musicale underground napoletana, siamo onorati di aver potuto toccare questo pezzo di storia – raccontano Jelecrois e Settembre – Abbiamo cercato di rendere il senso della canzone in una chiave moderna per poter offrire questo ascolto anche a chi è lontano da quel tipo di cultura musicale.

“Fiori nel cemento” giunge a poche settimane di distanza dalla pubblicazione di “Diamanti persi”, brano che ha segnato un punto di evoluzione da tutto quello a cui Jelecrois ha abituato e che ha dimostrato quanto l’artista sia pronta a mostrare nuovi lati di sé e della sua musica. Una svolta più introspettiva ed emozionale, che costituisce una nuova tappa del viaggio all’interno del mondo musicale della giovane artista.

JELECROIS

Jelecrois è una rapper classe 1999 di Napoli. Appassionata fin da piccola del mondo hip hop, vi si è avvicinata con la danza e in particolare con la breakdance, che ha praticato fin dall’adolescenza. Nel lockdown quasi per caso si è ritrovata a scrivere i suoi primi testi, scoprendo la sua vocazione per il rap: a fine 2022 escono i suoi primi brani online, grazie ai quali inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori. Nel 2023 pubblica i singoli “Give Me” e “Money”, prodotti da Big Fish con un tiro musicale da rap club anni ‘2000 e lavora su una serie di brani inediti che vedranno luce nel 2024 dopo la partecipazione a “Nuova Scena” su Netflix, in cui si classifica al secondo posto. Il rap di Jelecrois è connotato da un flow veloce e pungente, atmosfere club legate al suo background da ballerina, senza mai perdere un tocco personale e riflessivo nelle sue liriche. Durante i suoi live è accompagnata da dj e ballerini, proprio per unire la dimensione club della sua musica alla danza, rendendo i suoi show una vera e propria festa.

Jelecrois

Instagram – Spotify – YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia