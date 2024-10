Pino Daniele “Nero a metà”- Studio Original Masters

Questa nuova edizione in vinile di Nero A Metà di Pino Daniele è un ulteriore step verso il miglior livello possibile di qualità sonora.

Come sorgente è stato infatti utilizzato un trasferimento in alta risoluzione digitale dai nastri analogici originali che ha garantito una qualità sonora perfetta per un album considerato un vero capolavoro della musica italiana.

Dal punto di vista sonoro, i vantaggi ottenuti sono una maggior chiarezza ed una migliore risposta in frequenza contemporaneamente ad una diminuzione di rumore, distorsione e compressione; in sostanza la più alta qualità possibile per permettere agli ascoltatori di apprezzare questo repertorio di canzoni come mai prima d’ora.

Questa nuova pubblicazione di Nero A Metà è a tutti gli effetti un prodotto made in Italy con produzione del vinile affidata a PPM Italy, fabbrica italiana specializzata che ha garantito una qualità perfetta della stampa e del packaging del disco.

Infatti, oltre all’audio, la confezione dell’album è stata curata nei minimi dettagli con una perfetta replica dell’artwork originale: bauletto cartonato con sticker adesivo applicato sul cellophane della sigillatura che riporta barcode, numerazione e diciture legali e vinile 180g contenuto in una busta antistatica per assicurare la massima protezione.

Un progetto studiato per gli audiofili, gli appassionati o i semplici fruitori di musica: tutti saranno sorpresi dalla qualità di questo LP, disponibile unicamente in un’edizione limitata di 999 copie numerate.

È un album capolavoro dalla prima all’ultima canzone, partendo da I Say ‘I Sto ‘Ccà sino allo schizzo “baiano” Sotto ‘O Sole passando per classici come Quanno Chiove, Puozze Passà ‘Nu Guaio, A Testa In Giù, Voglio Di Più, Appocundria, A Me Me Piace ‘O Blues, Alleria e Nun Me Scoccià.

Impossibile non citare i musicisti partenopei che hanno contribuito alla grandezza di Nero A Metà: James Senese (sax), Agostino Marangolo (batteria), Rosario Jermano (percussioni), Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (tastiere) insieme ad altri ospiti come Enzo Avitabile, Aldo Mercurio, Mauro Spina e Karl Potter.

E per finire le stesse parole di Pino che spiega il titolo del disco come riportato nel suo sito ufficiale www.pinodaniele.com: “Il titolo Nero A Metà, legato ad un concetto musicale, fu anche inspirato da un bellissimo libro che uscì negli anni 70, Nero Di Puglia che è la storia di un uomo di colore che nasce nel sud, un po’ come la storia del mio amico James Senese, inutile dire che per me il pezzo più bello è Quanno Chiove, una delle mie prime canzoni d’amore… tanto l’aria s’adda cagna’! C’era tanta voglia di cambiare le cose e la musica ci aiutava molto”.

