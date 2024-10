FUJIFILM al Big Event: immersione tra fotografia e tecnologia

FUJIFILM Italia è lieta di annunciare la sua partecipazione al Big Event, la manifestazione fotografica che si terrà il 19 e 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio, in via Tortona 27 a Milano. L’evento, aperto a tutti gli appassionati di fotografia e curiosi, rappresenta un appuntamento imperdibile per scoprire le ultime novità del mondo fotografico e per vivere un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Durante i due giorni di fiera

Il pubblico avrà l’opportunità di esplorare i prodotti FUJIFILM, inclusi la Serie X, la gamma GFX e le celebri fotocamere e stampanti istantanee instax. Sarà possibile non solo vedere da vicino queste soluzioni all’avanguardia, ma anche provarle e comprendere come la tecnologia FUJIFILM possa migliorare il processo creativo. Lo staff FUJIFILM sarà presente per offrire consigli e spiegazioni, rendendo l’esperienza accessibile a tutti, dagli appassionati più esperti ai neofiti.

Inoltre, FUJIFILM porta al Big Event due talk e un workshop imperdibili, tenuti da due figure di spicco della fotografia contemporanea.

Fabio Lovino – sabato 19 ottobre 2024, ore 12:00 . Nel suo talk “Racconti di luce“, Lovino esplorerà la magia del ritratto. Per realizzare una fotografia sono necessari tre elementi: un fotografo, un soggetto e la luce. Esiste una quarta variabile, costante, per usare una terminologia matematica, che è il punto di vista esclusivo e privilegiato del fotografo, dell’autore. Attraverso lo sguardo di Fabio Lovino ci si immergerà nella sua visione personale del mondo, scoprendo le modalità in cui l’autore si approccia al ritratto, al mondo del cinema e della danza.

– . Nel suo talk “Racconti di luce“, Lovino esplorerà la magia del ritratto. Per realizzare una fotografia sono necessari tre elementi: un fotografo, un soggetto e la luce. Esiste una quarta variabile, costante, per usare una terminologia matematica, che è il punto di vista esclusivo e privilegiato del fotografo, dell’autore. Attraverso lo sguardo di Fabio Lovino ci si immergerà nella sua visione personale del mondo, scoprendo le modalità in cui l’autore si approccia al ritratto, al mondo del cinema e della danza. Mattia Voso – sabato 19 ottobre 2024, ore 15:00 . Nel suo workshop “Shade of colors”, dedicato alla fotografia di fashion e beauty, il fotografo Mattia Voso mostrerà l’utilizzo del Large Format GFX nel processo di creazione di uno shooting in ambito pubblicitario. Fondamentale sarà l’utilizzo e la gestione del colore nell’estetica della fotografia di moda, dallo styling al make-up, fino alla rappresentazione corretta dei toni della pelle. Saranno affrontati gli elementi chiave che fanno parte del processo creativo e di composizione nell’ambito della fotografia pubblicitaria: la ricerca di un mood coerente, gli schemi di illuminazione, la scelta delle pose e la composizione fotografica.

– . Nel suo workshop “Shade of colors”, dedicato alla fotografia di fashion e beauty, il fotografo Mattia Voso mostrerà l’utilizzo del Large Format GFX nel processo di creazione di uno shooting in ambito pubblicitario. Fondamentale sarà l’utilizzo e la gestione del colore nell’estetica della fotografia di moda, dallo styling al make-up, fino alla rappresentazione corretta dei toni della pelle. Saranno affrontati gli elementi chiave che fanno parte del processo creativo e di composizione nell’ambito della fotografia pubblicitaria: la ricerca di un mood coerente, gli schemi di illuminazione, la scelta delle pose e la composizione fotografica. Federica Belli – domenica 20 ottobre 2024, ore 14:00. Nel suo talk “Da zero a fotografo. Un percorso fuori dal sentiero tracciato“, Federica Belli discuterà gli elementi chiave per lo sviluppo di una carriera come fotografo professionista. Farà particolare attenzione alla costruzione di un linguaggio visivo coerente e alla gestione dei rapporti con gallerie e agente, all’allestimento di una mostra, alla preparazione di un portfolio. Un’opportunità preziosa per tutti quelli che vogliono comprendere cosa significhi affermarsi come artista visuale.

FUJIFILM

Partecipa al Big Event per continuare la sua missione di promuovere la cultura fotografica e l’innovazione tecnologica. La fotografia, per FUJIFILM, non è solo un mezzo per catturare immagini, ma una forma d’arte che connette le persone e le emozioni. Grazie ai suoi prodotti digitali e istantanei, FUJIFILM continua a offrire strumenti che trasformano la creatività in realtà, garantendo prestazioni professionali e accessibilità anche per i nuovi utenti. Come dichiara Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Imaging Solution FUJIFILM Italia S.p.A,: “Il Big Event non è solo un’opportunità per conoscere le ultime innovazioni fotografiche, ma è anche un momento di scoperta e connessione. FUJIFILM Italia invita non solo gli appassionati di fotografia, ma anche coloro che desiderano esplorare nuove forme di espressione, a partecipare. Sarà un’occasione per vivere emozioni visive e sensoriali, per imparare dai maestri della fotografia e per lasciarsi ispirare.”

