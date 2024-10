BIG EVENT 2024: Il fotografo musicale Massimo Rana invitato

C’è anche il fotografo milanese Massimo Rana fra gli autori selezionati e invitati alla seconda edizione del Big Event – Fiera mercato della fotografia in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio in via Tortona 27 a Milano.

Massimo Rana

Nato nel 1962 a Rho e residente a Pero, da sempre attratto dalle immagini, Massimo Rana ha realizzato un sogno unendo la passione per la fotografia con la passione per la musica. Dal 1986 al 2002 ha seguito centinaia di concerti rock, jazz, pop per agenzie e giornali di settore. Dal suo archivio ha selezionato scatti in BN di artisti e band che ora propone in accurate stampe in fine art per un pubblico di intenditori ed appassionati.

Festa della fotografia di Milano

Alla grande Festa della Fotografia di Milano si possono ammirare e acquistare alcuni degli scatti che ripercorrono una carriera trentennale a immortalare sguardi e poetiche performative a ridosso dei palchi italiani dei più grandi musicisti internazionali, come Tina Turner, tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock, la cantautrice e pianista Tori Amos, il trombettista e compositore Dizzy Gillespie, solo per citare tre nomi.

La seconda edizione del Big Event, manifestazione ideata e organizzata dal direttore artistico Giuseppe Ferraina, già responsabile di Milano Sunday Photo, e da Paolo Namias, della Rodolfo Namias Editore, casa editrice leader del settore e Main Media Partner con Fotografia.it e Tutti Fotografi, mette insieme tutte le anime del mondo della fotografia: dalle aziende leader agli addetti ai lavori, dai professionisti agli amatori, fino ai semplici curiosi da sempre affascinati dalla fotografia, non senza dimenticarsi protagonisti, “novizi” ed esperti, della phone photography, ovvero tutti coloro che guardano fotografia da un’atra prospettiva.

Per due giorni il pubblico potrà partecipare a workshop, photo-contest, letture portfolio e talk, oltre a poter toccare con mano le ultime novità nel campo della tecnologia più innovativa, le ultime novità editoriali, scoprire il lato inclusivo della fotografia, ed infine conoscere dodici dei fotografi di maggior prospettiva del panorama italiano, fra i quali anche Massimo Rana, che solo in occasione del Big Event metteranno a un prezzo sostenibile alcune delle loro opere fotografiche.

Brand della tecnologia che partecipano

Lunga la lista dei Brand della tecnologia fotografica presenti al Big Event 2024: Sony, Fujifilm, Fujifilm Instax, Canon, Nital (Nikon, DJI, Lexar, Polaroid), Vivendum (Manfrotto, Joby, Gitzo, Lowepro, Avenger, Lastolite), MTrading (Sigma, Zhiyun, Hama, Sandisk, Samsonite, Western Digital), Aproma (Elinchrom, Sekonic, Phottix, Profoto, Nanlite, BenQ, Superior, Spyder Holster, Calibrite, Lee Filters, Light & Motion), Photofuture (Leofoto, Adox, Canson Infinity, Cinestill, Dulepro, Ezviz; Freewell, Litufoto, Newell, TTArtisan), Il Fotoamatore, Paoletti Ottica Foto Video.

