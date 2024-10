60mila euro per sostenere la Ricerca di Fondazione Humanitas

60 mila euro per sostenere la ricerca grazie alla raccolta fondi lanciata da Fondazione Humanitas per la Ricerca (FHR). Scienza e intrattenimento i tre “ingredienti” della Charity Dinner, che si è tenuta il 16 ottobre, al DG Martini di Dolce&Gabbana in Corso Venezia 15 a Milano. Il format dell’evento contenuti e video ispirati alla Ricerca e alla vita di laboratorio che da un lato hanno coinvolto in un viaggio, tra il presente e il futuro della scienza, i partecipanti alla serata di gala e dall’altro ha inteso fare (in)formazione sulle opportunità oggi offerte dagli studi, multidisciplinari e combinati, applicati alla diagnosi e cura di patologie un tempo difficili o orfane di trattamento. Obiettivo era quello di sottolineare che la Ricerca e il progresso scientifico non sono solo il focus, prioritario e quotidiano, del lavoro e dell’interesse costante dei ricercatori, ma ambiti al centro della vita di ogni singola persona e da cui ciascuno può trarre beneficio.

Informazione e intrattenimento

Informazione e intrattenimento, un “cocktail” perfetto accompagnato da Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, banditore di eccezione dell’asta di opere d’arte, oggetti da collezione ed experiences, in una serata che ha visto alternarsi sul palco gli interventi del Prof. Alberto Mantovani, direttore Scientifico di FHR e di cinque ricercatori dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas che hanno animato il dialogo: la Prof.ssa Simona Lodato, Responsabile del Laboratorio di Biologia del Neurosviluppo, la Prof.ssa Diletta Di Mitri, responsabile del Laboratorio del Microambiente Tumorale, la Dott.ssa Sara Carloni, ricercatrice presso il Laboratorio di Immunologia Mucosale e Microbiota, il Prof. Marinos Kallikourdis, Responsabile del Laboratorio di Immunità Adattativa e la Dott.ssa Serena Colafrancesco, ricercatrice specializzata in reumatologia presso il Laboratorio di Autoimmunità e Metabolismo.

La serata è stata una occasione di networking, intrattenimento e informazione, nonché il pretesto per contribuire, con una libera donazione o una sponsorizzazione, a sostenere i progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Il pensiero del Professor Mantovani

“É fondamentale sostenere la ricerca italiana che è un fiore all’occhiello del nostro Paese – ha spiegato il Professor Mantovani – come dimostrano diversi esercizi di valutazione che ci collocano ai primi posti nonostante un investimento in ricerca di gran lunga inferiore. Questo vero e proprio “miracolo italiano” è oggi alimentato in larga misura dalla generosità della società civile, di donatori e benefattori, di fondazioni private e della stessa Fondazione Humanitas per la Ricerca che finanzia numerosissimi progetti. Opportunità, tutte, che compensano le carenze dell’apporto pubblico. Abbiamo una grande competenza tecnica, un enorme valore umano costituto da ricercatori, clinici, tecnici, infermieri e in generale operatori sanitari che portano “sul campo” quello che la ricerca sviluppa in laboratorio. Occorre valorizzare questi “talenti”, per far fare alla nostra ricerca un ulteriore salto di qualità. La ricerca non è solo dei ricercatori, ma di tutta la comunità che deve poterla sfruttare con tutti i benefici che essa offre in termini di prevenzione, diagnosi e cura”.

“La serata – ha concluso il Professor Mantovani – ha l’obiettivo di trasmettere la magia della Ricerca, informare sui progressi realizzati fino a oggi, illustrare la missione e gli obiettivi futuri della Fondazione che, grazie al fondamentale contributo degli ospiti, permetteranno ai nostri ricercatori di trovare soluzioni innovative per migliorare la vita di tutti noi”.

