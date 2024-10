Assemblea permanente dei cittadini sul clima: 21 proposte

L’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima ha votato, in occasione dell’ottavo e ultimo incontro del 2024, le proposte emerse durante i gruppi di lavoro tenuti negli scorsi mesi.

Alla plenaria – che si è svolta per l’intera giornata di sabato 19 ottobre in Sala Alessi a Palazzo Marino – oltre all’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, ha preso parte anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, portando i saluti e aprendo i lavori.

“L’impegno e la serietà con cui i cittadini che costituiscono l’Assemblea permanente sul clima hanno lavorato in questi anni sono motivo di grande soddisfazione per chi, come me, crede fermamente nella necessità di coinvolgere la cittadinanza per contribuire con proposte concrete al percorso di transizione ecologica che la nostra città ha avviato da tempo – ha commentato il sindaco Sala -. Valuteremo con attenzione i suggerimenti dell’Assemblea e faremo del nostro meglio per renderli operativi, per il bene di Milano e delle sue cittadine e dei suoi cittadini“.

I macro-temi di lavoro

I macro-temi su cui hanno lavorato negli ultimi mesi i 90 membri dell’Assemblea, cittadine e cittadini milanesi dai 16 anni in su selezionati per sorteggio, sono: eventi estremi e comunicazione del rischio; qualità dell’aria e mobilità – gestione della sosta; accesso all’energia e povertà energetica; sostenibilità di tempi e orari della città; cambiamento degli stili di vita e comportamenti sostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano Aria e Clima. A partire da gennaio, infatti, i componenti dell’Assemblea chiamati a valutare e costruire insieme all’Amministrazione la messa a terra di azioni in materia di clima e sostenibilità, si sono riuniti in numerosi tavoli e una volta al mese in riunione plenaria.

Progetti approvati

In questa ultima giornata di lavori del 2024, l’Assemblea ha avuto modo di discutere insieme le idee emerse dai gruppi di lavoro e infine di votare le diverse proposte elaborate. I progetti presentati sono in totale 25, 21 dei quali sono stati votati e approvati e saranno ora sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione.

Impegno dei cittadini

“Le oltre 20 proposte che l’Assemblea oggi ha votato e che quindi ci consegnerà – il doppio rispetto allo scorso anno – testimoniano l’entusiasmo, la partecipazione, l’impegno e la consapevolezza dei cittadini e delle cittadine rispetto a un tema delicato e sfidante come è l’ambiente – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Non solo, dimostrano anche che ascolto e confronto sono alla base del progettare e lavorare insieme e al contempo ci invitano ad avere punti di vista diversi, spronando chi amministra a cercare le soluzioni e gli interventi più efficaci per il bene della nostra città”.

Report conclusivo

A dicembre sarà reso pubblico il report conclusivo dei lavori dell’Assemblea che raccoglie gli esiti dell’intero percorso e i progetti sottoposti all’Amministrazione.

Nei primi mesi del 2025, il Comune darà risposta a queste proposte attraverso un parere tecnico di esperti e un eventuale piano attuativo.

Le 10 proposte consegnate da cittadini e cittadine dell’Assemblea Permanente del 2023 sono state tutte approvate dall’Amministrazione comunale che da giugno di quest’anno si è formalmente impegnata a realizzarle.

