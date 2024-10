EICMA per il secondo anno in partnership con Comune di Rho

L’esposizione internazionale delle due ruote a livello mondiale, è il più importante evento fieristico per l’intero settore e rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria.

Per il secondo anno l’evento avviene in partnership con il Comune di Rho, cosa che permette di sviluppare iniziative che garantiscono ricadute positive sul territorio. Il Sindaco Andrea Orlandi ha partecipato lunedì 14 ottobre alla presentazione della nuova edizione prevista dal 5 al 10 novembre negli spazi di Fiera Milano Rho.

EICMA 2024 si preannuncia come un evento straordinario: dieci padiglioni occupati, 770 espositori, oltre 2.100 marchi da 45 Paesi, e uno spazio espositivo record di oltre 330mila metri quadrati. Tra novità, anteprime mondiali, spettacoli, gare e il ritorno di tutte le principali case costruttrici, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo si prepara a lasciare il segno ancora una volta.

Questa edizione, la numero 81, festeggia i 110 anni di storia dell’evento. La presentazione è avvenuta all’ADI Design Museum di Milano, scelta strategica per rafforzare il messaggio riassunto nel claim “EICMA. Lasciamo il segno da 110 anni”. Durante la presentazione, sono intervenuti il presidente di EICMA Pietro Meda, l’amministratore delegato Paolo Magri e figure di spicco come Giacomo Agostini, Nico Cereghini e il designer Aldo Drudi.

Anche il Sindaco Orlandi è stato invitato a firmare sul pannello con il claim di EICMA per i suoi 110 anni, che sarà esposto a Rho Fiera durante la manifestazione fieristica.

L’appuntamento con EICMA 2024 è quindi fissato dal 5 al 10 novembre, con un press day esclusivo il martedì 5 e l’apertura al pubblico da giovedì 7 a domenica 10. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale, con prezzi che partono da 20 euro per l’intero e riduzioni per i bambini. Tra le novità, anche un biglietto pomeridiano per agevolare l’accesso nelle ore meno affollate.

Al termine della presentazione, il Sindaco Orlandi ha così dichiarato: “Siamo contenti di ospitare sul territorio rhodense questa esposizione che ogni anno cresce sempre di più e siamo fieri di questa partnership con EICMA che ci permette di garantire ricadute positive sulla nostra città. Moto vuol dire libertà e possibilità di movimento, questo si riflette sull’accessibilità al polo fieristico: stiamo studiando insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti un piano complessivo per accogliere tutti al meglio e far sì che ciascuno possa arrivare in maniera tranquilla a Rho Fiera”.

