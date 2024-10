“Pandora” al teatro Parenti di Milano, dal 22 al 27 ottobre

Dal 22 al 27 Ottobre Pandora Teatro dei Gordi

I Gordi / Teatro Franco Parenti

Pandora ideazione e regia Riccardo Pippa di e con Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza dramaturga Giulia Tollis

maschere e costumi Ilaria Ariemme scene Anna Maddalena Cingi disegno luci Paolo Casati

cura del suono Luca De Marinis vocal coach Susanna Colorni

produzione Teatro Franco Parenti

Spettacolo selezionato alla Biennale Teatro di Venezia 2020

Pandora, ha debuttato a Venezia in prima nazionale alla Biennale Teatro 2020 ed è il

secondo spettacolo del Teatro dei Gordi in cartellone quest’anno al Parenti, dove il gruppo

– guidato dal regista Riccardo Pippa – è residente e dove presenterà anche il suo

ultimissimo lavoro Note a margine.

Un bagno pubblico in fondo a un corridoio o sotto la piazza di una città: può essere il bagno di un aeroporto, di un club o di una stazione di servizio. Lo attraversa un’umanità variegata e transitoria. È un luogo di passaggio, d’attesa, d’incontro tra sconosciuti, un camerino improvvisato dove fare scongiuri, nascondersi, sfogarsi. È un covo per i demoni, un’anticamera, una soglia prima di un congedo o un battesimo del fuoco.

Non è un luogo più vero rispetto al “fuori”, è solo un altro aspetto dell’esserci; se fuori ci si deve attenere alle norme sociali, a una prassi, al gioco, “dentro” si dismette qualcosa; è uno spazio amorale, di sospensione, anche di grossa violenza e nudità, un luogo comune dell’interiorità dove ampliare lo spettro dell’azione quotidiana oltre i limiti e le censure. Il bagno pubblico è per eccellenza il luogo dove, per questioni culturali e di igiene, la presenza fisica dell’altro, la vicinanza, si avvertono in modo più problematico. È un’immagine atemporale che può parlarmi, oggi, senza fare attualità, che non scade coi decreti, che può rappresentare una situazione di riconoscibile, naturale diffidenza, di paura dell’altro, paura di sentirsi di troppo o addirittura una minaccia, del sentirsi corpo e basta, appiattiti al mero bisogno, al mantenimento e alla difesa di una vera o presunta integrità.

Note di regia

Filo conduttore del percorso del Teatro dei Gordi ad oggi è la ricerca di un linguaggio specificamente teatrale, fatto di movimento, partiture di gesti concreti, oggetti, vestiti, maschere, musica, poesia, presenza e incontro.

Nel lavoro di scena ricercano sinestesie e un teatro poetico capace di emozionare e produrre immagini vive. In Pandora si amplia la ricerca sulla maschera per metterne in discussione i confini. C’è anche qui la maschera di cartapesta, che ha caratterizzato i due spettacoli precedenti (Sulla morte senza esagerare e Visite), ma ci sono anche le maschere di tutti i giorni, come una benda o un paio di occhiali, come un’espressione o un volto.

E poi ci sono maschere improvvisate, estemporanee e maschere mostruose, a rappresentare il dismorfismo e la dispercezione delle allucinazioni e delle paranoie. –

Teatro dei Gordi

Orari

martedì 22 Ottobre – 20:00

mercoledì 23 Ottobre – 19:45

giovedì 24 Ottobre – 21:00

venerdì 25 Ottobre – 19:45

sabato 26 Ottobre – 19:45

domenica 27 Ottobre – 16:15

Prezzi

SETTORE A (file A–E)

intero 30€

SETTORE B (file F–R)

intero 22€;

under26/over65/Carta giovani 15€;

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 18€;

under26/over65/Carta giovani 15€

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

