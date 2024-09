TrainlineFest: festival musicale in una stazione ferroviaria

Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, presenta TrainlineFest, il primo festival musicale che trasformerà una stazione ferroviaria in un vibrante palcoscenico!

L’evento gratuito, che si terrà il 26 settembre 2024 a Milano, segna l’inizio della ripartenza e del ‘nuovo anno’ scolastico e lavorativo con una celebrazione unica.

TrainlineFest è pensato per alleggerire il ritorno alla routine quotidiana dopo l’estate, trasformando una location iconica, simbolo di arrivi e partenze in un luogo di incontro e di festa per una serata indimenticabile.

Dalle 19:00 alle 22:00, il pubblico potrà godere delle esibizioni di tre artisti energici e innovativi: La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash, con il DJ set del collettivo Akeem. Con un mix di musica pop, indie ed elettronica, il festival offrirà un’opportunità unica per celebrare il ritorno alla routine con energia e freschezza.

Non perdere l’occasione di ripartire con entusiasmo grazie a Trainline!

Per partecipare, è sufficiente registrarsi al seguente link https://trainlinefest.eventbrite.it valido fino a esaurimento posti, con un limite di 2000 persone. Gli iscritti riceveranno via e-mail le informazioni sulla location esatta pochi giorni prima dell’evento.

Quando? Giovedì 26 settembre 2024

Dove? In una stazione ferroviaria di Milano : l’esatta location sarà svelata ai partecipanti pochi giorni prima dell’evento.

⏱ Orario: dalle 19:00 alle 22:00

Super line-up che include La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash!

DJ set by Akeem per scaldare i motori del festival

3 ore di musica pop, indie ed elettronica per ripartire con entusiasmo e dimenticarsi del back to the city blues

#trainlinefest IG @trainline

