RaiPlay: ’30×70–se dico donna’ professioniste indimenticabili

Nuovo appuntamento con le donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Rai. “30×70 – se dico donna”, in esclusiva su RaiPlay dal 10 settembre ogni martedì con 5 nuovi episodi e dal 16 settembre alle 9.55 su Rai2, racconta di professioniste indimenticabili che hanno impresso un forte cambiamento al sistema radio televisivo superando stereotipi comuni, rappresentando una novità o una discontinuità, diventando un riferimento e un modello da seguire. In ogni puntata del programma, scritto da Lorenza Fruci e Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno, la conduttrice Francesca Barolini racconta, con il supporto del prezioso materiale delle Teche Rai, come le vicende personali e professionali di queste grandi protagoniste della TV si siano intrecciate con la storia e l’evoluzione del mezzo televisivo e del costume italiano.

Tra le protagoniste del programma: Anna Marchesini a Raffaella Carrà, Sandra Mondaini e Franca Valeri ma anche Mina, Rita Pavone, Delia Scala, Tilde Capomazza e Suor Paola solo per citarne alcune.

“30×70 – Se dico donna” è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche disponibile al link

https://www.raiplay.it/programmi/30x70sedicodonna

Le protagoniste dei successivi cinque episodi.

Su RaiPlay dal 10 settembre

6.CLAUDIA VINCIGUERRA

Ricordata per le sue fragorose risate, Claudia Vinciguerra fu soprannominata “la critica televisiva del popolo” e scardinò più di uno stereotipo con ironia e intelligenza.

7.DELIA SCALA

Sono tanti i suoi primati nella televisione italiana: tra le prime artiste capaci di condurre, ballare, recitare, intrattenere. Delia Scala è l’antidiva che segna un’epoca.

8.SUOR PAOLA

Il suo credo biancoceleste l’ha resa famosa in tv. Con la sua passione “umanissima e terrena”, Suor Paola è un esempio di fede testimoniata con il sorriso e l’allegria.

ELDA LANZA

La leggenda vuole che il termine presentatrice venne inventato per lei. Con la sua eleganza e preparazione, Elda Lanza fu tra le prime donne a presentare rubriche e programmi.

10.AVE NINCHI

Straordinaria attrice e donna di spettacolo, Ave Ninchi è anche una innovatrice della televisione all’interno della quale porta l’ambiente domestico più familiare, la cucina.

