Rivelazione del docufilm “Il Soldato Perfetto”:la difesa USA

“Attraverso numerose testimonianze, The Perfect Soldier mostra le straordinarie prospettive e gli incredibili rischi che comportano le innovazioni in corso in campo scientifico e tecnologico. Siamo nel mezzo di un salto qualitativo; non si tratta di un normale processo di sviluppo. Soltanto la fantascienza distopica ha immaginato scenari come quelli in cui siamo già immersi. Rifletterci senza utopie regressive ma neppure apologie futuriste, è necessità assoluta”.

Così il filosofo Massimo Cacciari commenta “Il soldato perfetto”, il docufilm frutto dell’intensa attività investigativa delle registe Nathalie Signorini e Amy Meyer sui piani segreti del Dipartimento della Difesa statunitense alla ricerca del “fil rouge” che unisce il virus del COVID-19 all’ingegneria genetica.

La difesa militare USA

In quella zona grigia in cui i confini tra difesa e attacco si confondono, prospera la ricerca scientifica più̀ finanziata al mondo: quella militare.

Il suo scopo principale è sempre stato creare l’arma perfetta, un inquietante progetto che oggi con gli strumenti tecnologici a disposizione potrebbe diventare realtà.

Dopo l’anteprima del docufilm

A pochi mesi dall’anteprima, giovedì 26 settembre la pellicola prodotta da OvalMedia arriva anche a Milano, al Teatro delle Colonne, in corso di Porta Ticinese 45, ore 21.

Per info e prenotazioni: theperfectsoldier.mi@proton.me

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia