Blue Note di Milano: la programmazione della settimana

Dopo la grande serata con Amii Stewart, che ha fatto registrare due sold out, il mese di settembre regalerà ancora appuntamenti straordinari al Blue Note. Dai Matt Bianco a Jesse Cook, passando per Dana Masters e Citrus Sun: anche nella seconda parte del mese, il jazz club di Via Borsieri promette di incantare sempre di più il pubblico con un livello di musica e intrattenimento di formidabile qualità.

I prossimi appuntamenti

Dal 19 al 21 settembre ecco tre serate con una delle band più apprezzate dal pubblico del Blue Note. Sul palco del Jazz Club di Via Borsieri infatti, saliranno i Matt Bianco. Sono stati una delle band pop più interessanti degli anni ’80, dando vita ad una serie di hit come “Get Out of Your Lazy Bed” e “Half a Minute”, che li hanno resi celebri in Europa e nel mondo. (19 settembre – ore 20.30 /22,30. Il 20 e 21 settembre ore 20,30/23). Spettacoli primo set: 50-45 euro; secondo set: 40-35 euro.

22 settembre – Jesse Cook. Oltre ai suoi numerosi successi come chitarrista di Nuevo Flamenco, negli ultimi 25 anni Jesse Cook ha affinato le sue capacità come compositore, produttore, arrangiatore, interprete e, più recentemente, regista e creatore di contenuti. Il suo stile compositivo mixa sapientamente al flamenco, musica classica, jazz, Zydeco, blues e brazilian samba. (Ore 20,30 – 33/28 euro).

24 settembre – Rosalba Piccinni. Conosciuta per la sua voce calda e avvolgente, riesce a trasmettere emozioni intense attraverso le sue interpretazioni, trasformando ogni esibizione in un viaggio sonoro indimenticabile. La sua musica è una riflessione dei suoi pensieri più profondi, delle sue esperienze di vita e delle sue visioni del mondo. Rosalba crede che la musica sia un linguaggio universale capace di unire le persone, di superare barriere e di creare connessioni autentiche. (Ore 20,30 – 45/40 euro).

25 settembre – Dana Masters. È una cantante soul-jazz americana, che vive in Irlanda e ha da poco annunciato il suo album di debutto Real Good Mood (maggio 2024), un vero e proprio un inno alla gioia tutto da vivere. (Ore 20.30 / 33-28 euro; Ore 22,30 / 23-18 euro).

26 settembre – Issac Delgado y su Orquesta. Il cantante, direttore d’orchestra e compositore Issac Delgado, è all’avanguardia nella musica dance popolare cubana da più di quattro decenni. Per il suo nuovo progetto, Delgado si avvale di alcuni dei migliori musicisti, compositori e arrangiatori di musica latina dagli Stati Uniti, America Latina e Caraibi. (Ore 20,30 / 50-45 euro; Ore 22,30 / 40-35 euro).

Il ricco mese di settembre si chiuderà con Citrus Sun, un gruppo di otto elementi composto in gran parte da membri della band Incognito, sempre attesissimi al Blue Note, e capitanato anch’esso da Bluey Maunick. Si tratta di un progetto tutto nuovo che sarà possibile ammirare venerdì 27 e sabato 28 settembre, entrambe le date con doppio set. (Ore 20,30 / 43-38 euro; ore 23 / 33-28 euro)

29 settembre – Rossana Casale Quintet – Almost Blue. Un’artista che sceglie i brani che il jazz ha dedicato a ‘The color of colors’, come lo definiva Miles Davis e crea il suo nuovo progetto in-jazz aggiungendo l’inedito ‘Shades of blue’, scritto a quattro mani con il musicista Luigi Bonafede. (Ore 20,30 / 33-28 euro)

