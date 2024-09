Casa Zaffarano, nuovo atelier a Milano in Porta Venezia

Ieri sera Casa Zaffarano , con la partecipazione di altri prestigiosi brand del lusso, ha aperto le porte del suo nuovo atelier per un evento esclusivo con tanti ospiti di eccezione, da Beppe Marotta (Presidente e AD dell’Inter) a Giuseppe De Bellis (Direttore di Sky TG 24) e molti altri ancora.

Nel cuore di Milano all’interno di un cortile di un palazzo neoclassico, in corso porta Venezia, tra un calice di bollicine e una chiacchierata, Niccolò Zaffarano, da perfetto padrone di casa, ha potuto far conoscere ad oltre 400 invitati il suo laboratorio di creatività e di gusto dove è possibile studiare e realizzare il proprio guardaroba su misura, in grado di soddisfare gli standard del classico ed intercettare le ambizioni della clientela più giovane.