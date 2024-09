La celebre “Bootleg Series” di Miles Davis, pur contenendo registrazioni che vanno dal 1955 al 1985, non aveva ancora incluso nessuna esecuzione risalente al biennio 1963/64, che rappresenta un periodo cruciale nell’evoluzione artistica di Davis e ricordato anche per i promettenti esordi del Second Great Quintet.

Oggi, Columbia Records e Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, presentano il nuovo cofanetto che entrerà a far parte della Bootleg Series in uscita l’8 novembre — Miles in France – Miles Davis Quintet 1963/64: The Bootleg Series, Vol. 8 che include tutte le performance eseguite nel 1963 al Festival Mondial Du Jazz di Antibes (dal 26 al 28 luglio di quell’anno) e al Paris Jazz Festival del 1964 (l’1 ottobre).

Nelle registrazioni del 1963 i musicisti a supporto sono George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams – a cui si aggiunge in quelle del 1964 Wayne Shorter al sax tenore, completando così la formazione del Second Great Quintet.

Miles In France sarà disponibile l’8 novembre in un box in doppia versione (6 CD o 8 LP) con oltre 4 ore di musica mai pubblicata prima e con le nuove note di copertina a cura del giornalista e critico musicale Marcus J. Moore.

Sarà inoltre disponibile una versione che comprende un cofanetto da 2 dischi in vinile, contenente solo le registrazioni del 1964, stampati con i colori della bandiera francese. I brani saranno disponibili anche in digitale su tutti i DSP.

Il Pre-order inizia oggi: https://milesdavis.lnk.to/France

Miles in France – Miles Davis Quintet 1963/64: The Bootleg Series, Vol. 8 è prodotto dal team pluripremiato ai Grammy Awards Steve Berkowitz, Richard Seidel e Michael Cuscuna, quest’ultimo recentemente scomparso, e masterizzato ai Battery Studios di New York da Vic Anesini, senior mastering engineer di Sony Music e anch’egli plurivincitore ai Grammy Awards.

Disponibile in anteprima una versione inedita di “So What” eseguita al Festival Mondial Du Jazz ad Antibes/Juan Les Pens il 26 luglio 1963

