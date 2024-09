Il benvenuto del sindaco Orlandi al ten. col. Emanuela Rocca

Sindaco Andrea Orlandi ha accolto nel pomeriggio del 12 settembre in Municipio il tenente colonnello Emanuela Rocca, giunta da pochi giorni alla caserma dei Carabinieri di via Pertini per comandare il Gruppo Carabinieri di Rho. Il colonnello Gennaro Cassese dopo due anni ha lasciato il Comando per assumere l’incarico di comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro.

Il tenente colonnello Emanuela Rocca proviene dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Durante la visita in Municipio è stata accompagnata dal comandante di Stazione luogotenente Luigi Pino e dal comandante della Compagnia di Rho, maggiore Daniela Nuzzo.

Emanuela Rocca, nata a Desio (Monza-Brianza), è mamma di due ragazze. Ha superato il primo corso dell’Arma aperto alle donne nell’ottobre 2000, all’Accademia Militare di Modena, cui partecipò con solo altre due donne. Sottotenente dal primo settembre 2002, ha poi frequentato la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. È laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed esterna. Ammessa all’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, ne ha conseguito il titolo unitamente al master di secondo livello in Studi Internazionali Strategico-Militari. Ha ricoperto incarichi a Firenze, Tivoli e Messina prima di approdare al Comando generale di Roma. Dal 2011 al 2013, con nomina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha ricoperto anche l’incarico di delegato per le Forze Armate Italiane presso il NATO Commitee on gender perspectives.

E’ anche una abile fiorettista e ha affrontato gare sia in Italia sia all’estero.

Il Sindaco Andrea Orlandi così ha dichiarato: “Esprimo il mio ringraziamento al colonnello Gennaro Cassese, che sul nostro territorio non solo ha lavorato per garantire sicurezza ma ha anche dimostrato grande sensibilità e attenzione alle nuove generazioni, trasmettendo il rispetto per la legalità e il senso della giustizia. Gli porgo i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico di comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Al tenente colonnello Emanuela Rocca do il mio benvenuto a Rho, sperando che possa apprezzarne bellezze e valori. Sono certo che potremo collaborare al meglio, come sempre avviene con i vertici dell’Arma attivi nella nostra città. Le auguro di poter mettere in campo tutte le sue numerose competenze al comando del Gruppo Carabinieri di Rho”

