Milano:rassegna di teatro, poesia, musica, arte per la città

«“Il Filo di Alda” è un progetto che intreccia i fili della poesia a quelli dell’amore per le arti come luogo di incontro e di crescita. Generazioni diverse ‘barattano’ performance e visioni, musica e teatro da camera davanti alla camera della Poeta. Ne siamo felici perché anche insieme alle accademie milanesi di design ci prepariamo a inaugurare un nuovo allestimento della casa museo con una Festa che il 31 ottobre ci accompagna per mano nel ricordare i 15 anni della scomparsa di Alda Merini», tiene a ricordare Donatella Massimilla, direttrice artistica dello Spazio Museo Alda Merini e del CETEC. E continua: «Con questa data, 1 novembre 2024, un altro viaggio continuerà… Grazie a tutti gli artisti e ai volontari di questo prezioso Piccolo Museo diventato un luogo dell’anima di molti milanesi e non solo».

La rassegna “Il Filo di Alda” s’inserisce nel palinsesto di Milano è Viva del Comune di Milano, è una produzione CETEC Dentro/Fuori San Vittore, in collaborazione con la Fondazione Fo Rame e la Fondazione Barba Varley e il supporto del Ministero dei Beni Culturali.

Programma

giovedì 12 settembre ore 19:00

Presentazione del libro “Un altro bancario è possibile” a cura dell’autore Joseph Fremder, interventi musicali di Piero Carcano e i cantosociale.

martedì 17 settembre ore 19:00

Il Filo dei vestiti di Alda. Le creazioni della Fashion designer Anna Carla Enrico prendono vita insieme alle artiste e musiciste del CETEC.

mercoledì 18 settembre ore 20:30

Poetry Slam Off. Lo Spazio Alda Merini ospita lo SLAM OFF del Fringe Festival. Giovani poeti si sfidano con le proprie poesie. Il pubblico in sala li vota.

giovedì 19 settembre ore 20:45 in Piazza Olivetti

PANCHINE ROSSE. Lo Stupro di Franca Rame.

Durante l’inaugurazione del Festival IMPACTA, il monologo Lo Stupro di Franca Rame interpretato da Gilberta Crispino con la partecipazione di Donatella Massimilla e Mattea Fo, regia Donatella Massimilla. Progetto del CETEC nato in collaborazione con Compagnia Teatrale Fo Rame e il Patrocinio della Fondazione Fo Rame.

domenica 22 settembre ore 18:00

Presentazione del libro “Una strage silenziosa”. Un libro dal Messico, per non dimenticare. Con Aranzazú Martinez, Mattea Fo, Gabriel Dombek, Donatella Massimilla, Claudio La Camera.

mercoledì 25 settembre ore 19:00

Intrecci. Due libri di poesia: “La formula dell’orizzonte” e “La certezza delle mani” con gli autori: Roberta Castoldi e Cristiano Sormani Valli, versi e sguardi intrecciati.

Per scoprire l’intero palinsesto: https://www.cetecteatro.it/wp-content/uploads/2024/09/Rassegna-IL-FILO-DI-ALDA.pdf

Tutti gli eventi sono accompagnati da Happy Alda al Caffè Letterario Bar Charlie con musica e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Tessera Amici Casa di Alda Merini: 10€.

Per qualsiasi informazione : scrivete a info@spazioaldamerini.com

