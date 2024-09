La superstar globale Camila Cabello ha pubblicato oggi la nuova edizione del suo album “C, XOXO (Magic City Edition)” con 4 brani inediti, “baby pink” con Eem Triplin, “Come Show Me”, “Can Friend Kiss?”, che l’artista ha cantato live durante la sua performance al Rock in Rio e il nuovo singolo “GODSPEED”.

Il disco rappresenta una vera e propria evoluzione della cantautrice, che esplora sia dal punto di visita sonoro che visivo, varcando il confine dei generi musicali, andando oltre il pop e traendo ispirazione dalle sue origini e dalla città di Miami. “C, XOXO (Magic City Edition)” è una continuazione di quest’evoluzione con quattro nuove canzoni che ben s’inseriscono nel mondo dell’album da un punto di vista sonoro, testuale e a livello di estetica.

Il disco è stato creato da Camila con il produttore El Guincho (Rosalìa), anche produttore esecutivo e Jesper Harris.

Con la nuova versione dell’album è uscito anche il videoclip ufficiale di “GODSPEED”, un brano duro e onesto che racconta la vulnerabilità, ma anche la crescita, il cambiamento, il lasciarsi alle spalle la tossicità, le sofferenze e tutte quelle situazioni che non servono più come auto-protezione.

La clip è diretta da 91 Rules e cattura metaforicamente l’essenza della canzone con Camila che canta in mezzo all’oceano e con la testa fuori dall’acqua. Il video si chiude con l’artista che si immerge nelle profondità del mare e con un’inattesa sorpresa finale.

Camila Cabello è attesissima performer agli MTV VMA che si terranno mercoledì 11 settembre.

https://www.universalmusic.it

