Anna conquista la n.1 nella classifica radio con “30°C”

Anna conquista anche la classifica radio (EarOne) in Italia con la sua hit “30°C”.

Il brano si posiziona, infatti, alla #1 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio questa settimana e contemporaneamente alla #1 della classifica dei singoli più venduti (FIMI/GFK).

Un nuovo record che arriva dopo che il suo album “VERA BADDIE” è rimasto per 9 settimane consecutive alla prima posizione della classifica degli album più venduti (FIMI/GFK).

Nessuna artista femminile era riuscita in una simile impresa prima d’ora dal 2008. Anna ha anche infranto un record con “30°C” e “VERA BADDIE” occupando la prima posizione contemporaneamente sia nella classifica dei singoli, sia in quella degli album: finora solo la cantautrice Adele c’era riuscita nel nostro Paese nel 2015 con il suo disco “25” e la hit “Hello”.

“30°C”, infine, è il brano rimasto più a lungo alla prima posizione quest’anno su Spotify (con 69 giorni consecutivi).

Anna ha letteralmente invaso tutte le classifiche quest’anno con la sua musica, con numerosi brani del disco nelle alte posizioni delle charts: attualmente il suo brano “TT LE GIRLZ” con Niky Savage è alla n.1 sia nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify, sia alla n.1 in quella di Apple Music Italia.

Ma non finisce qui: ANNA ha segnato il record anche per il numero di copie certificate da un’artista femminile in un anno solare: oltre 1 milione 350 mila copie nel 2024.

Infine, è l’artista donna con più brani andati alla #1 della classifica singoli (FIMI/GFK) in questo decennio (“Bando”, “Cookies N’ Cream” con Guè & Sfera Ebbasta, “EVERYDAY” con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier, “30°C”).

Dopo l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj, ANNA s’imbarcherà nel suo primo vero tour nei club quest’autunno con tutte le date già sold-out.

CLUB TOUR – CALENDARIO DATE

Martedì 5 novembre 2024 – Padova, Hall DATA ZERO SOLD OUT

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 11 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club SOLD OUT

Martedì 26 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico SOLD OUT

Domenica 1 dicembre 2024 – Roma, Atlantico SOLD OUT

Per maggiori informazioni visitare www.vivoconcerti.com

