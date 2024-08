Trashock, dj/producer e content creator italiano

Il suo nuovo video ha raggiunto in pochissimi giorni più di 10 milioni e mezzo di visualizzazioni su Instagram e una marea di reazioni da parte del pubblico.

Grazie all’ironia che lo contraddistingue in tutti i suoi video, il suo contenuto, è stato visto in tutto il mondo ed è stato condiviso da molti personaggi dello spettacolo e non solo.

“E’ estate ma hai la pressione bassa” è il POV che richiama il mood di uno dei suoi primi video viralissimi nel 2020



“La giornata tipo in quarantena! Cosa state facendo in questi giorni?“ ,

con cui Trashock ha lanciato un vero e proprio trend su TikTok, riproposto da migliaia di persone, ed è stato ricondiviso su Instagram da alcune tra le pagine più seguite d’Italia.

Trashock lancia ufficialmente il suo profilo TikTok a Marzo 2020 durante il lockdown e in pochi mesi supera i 300K followers, riscuotendo un importante riscontro con i suoi video caratterizzati da effetti inaspettati e sorprendenti soprattutto nei suoi montaggi, superando 50 milioni di visualizzazioni.



Altri articoli di musica su Dietro la Notizia