Walking Festival: domenica 1/09 passeggiata a Piazzola

Dopo la pausa agostana, domenica 1° settembre riparte la terza edizione del Lake Como Walking Festival con la passeggiata “Piazzola, un villaggio da fiaba” organizzata dall’associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Cernobbio e la collaborazione di Fondazione Alessandro Volta.

Il percorso

Ritrovo ore 10 in via ala Culmanéta a Sagno, Comune della Valle di Muggio in Canton Ticino situato a circa 12 chilometri da Como. Nelle immediate vicinanze si trovano tre parcheggi gratuiti (non grandissimi, quindi il car pooling – condivisione del trasferimento in auto – è sempre caldeggiato). Un percorso quasi totalmente in piano di 5 chilometri, tra andata e ritorno, su strade sterrate e sentieri, porterà i partecipanti ad attraversare il confine italosvizzero e a scoprire il villaggio di Piazzola, frazione del Comune di Cernobbio posta a circa 780 metri di altitudine sul fianco del monte Bisbino. Scandiranno il percorso pietre e legni ricchi di storia e di magia: si parte da un masso avello, caratteristica sepoltura dell’area comasco-ticinese risalente al V-VI secolo riutilizzata come fontana, si passa dalla scala di ronda e dai resti di caserme di pietra poste a guardia del confine, per arrivare al punto panoramico della Croce dell’Uomo, da dove si abbraccia il lago fino a Como in un solo sguardo, con la chiesetta di Sant’Abbondio costruita cento anni fa. I boschi e il vicino villaggio sono disseminati di figure di legno (animali, ma non solo) e aforismi, nati dalle mani e dalla fantasia di Gio’ Aramini, “custode” del luogo dove lui e la moglie sono gli unici a vivere durante tutto l’anno. Nell’occasione, in sinergia con l’Associazione ex alunni della scuola media “Marmori” di Cernobbio, si inaugura una nuova casetta per lo scambio di libri, parte del progetto della Lake Como Poetry Way, per cui tutti quelli che lo disiderano sono invitati a portare un libro da “liberare”. Si ritornerà al punto di partenza entro le ore 18.

Pranzo

Ci si può munire di colazione al sacco oppure si può cogliere l’occasione del pranzo comunitario alla badia di Piazzola, organizzato dalla Comunità pastorale “Beata Vergine del Bisbino” Parrocchia di S. Stefano nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Croce dell’Uomo. Menu: antipasto, polenta e brasato, formaggi, frutta, dolce. Bevande e caffè inclusi. Prezzi: adulti € 20 – bambini € 10. Per adesioni al pranzo dovete contattare direttamente al gruppo che lo organizza: Monica Della Torre Monica 031510098, Lella 3451007054 entro venerdì 30 agosto.

Interventi

Saluti istituzionali: Maria Angela Ferradini, assessore alla Cultura del Comune di Cernobbio

Conduzione/narrazione del percorso: Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente di Sentiero dei Sogni

Letture di poesie e storie legate a Piazzola e dintorni a cura di Lorena Mantovanelli, attrice

Testimonianze di Gio’ Aramini, autore delle sculture che rendono Piazzola un luogo da fiaba, e di Laura porta, autrice del libro “Loro” (Edizioni New Press) dedicato ai massi avelli

Modalità di iscrizione e prossimi percorsi

La partecipazione a tutte le passeggiate è gratuita (escluso il pranzo nel caso di quella del 1° settembre, ovviamente) con prenotazione obbligatoria. Il programma e i link per le iscrizioni si trovano al sito http://sentierodeisogni.it/eventi

8 settembre – Esino Lario, “Le pietre raccontano… quando il lago era mare” (Provincia di Lecco)

Info e iscrizioni:

15 settembre – Torno-Montepiatto-Piazzaga, “Le pietre raccontano… storia e leggende” (Comune di Torno)

21 settembre – Veleso, “Dalla pietra al libro, un borgo da leggere” – (Comune di Veleso)

28 settembre – Parco Monte Barro, “In cammino tra fede e scienza con Plinio e Stoppani” (Parco Monte Barro)

5 ottobre – Dervio loc. Corenno Plinio, “Le scale del tempo, da Plinio al Medioevo” – (Provincia di Lecco) Info e iscrizioni:

13 ottobre – Como, “All’inseguimento della pietra verde di Como (e altri massi leggendari)” – (Comune di Como)

20 ottobre – Brunate – “Le pietre raccontano… un paese di santi, poeti e scienziati” (Comune di Brunate)

