Il successo di Max Pezzali è inarrestabile!

Max Forever – Questo Forum non è un Albergo continua a registrare un tutto esaurito dopo l’altro per le date di Milano (nuovi sold out: 7 e 8 gennaio 2025) che raddoppiano con nuovi appuntamenti il 9 e 10 gennaio 2025.

Raddoppiano anche gli appuntamenti romani di Max Forever – Questo Pala non è un albergo con nuove date il 1º e il 2 febbraio 2025.

I biglietti per le nuove date di Milano e di Roma saranno disponibili online su www.vivoconcerti.it da venerdì 30 agosto 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 11:00.

Max Pezzali consolida il suo legame con Milano e Roma, regalando degli show imperdibili all’Unipol Forum e al Palazzo dello Sport con un viaggio emozionante attraverso le tappe più importanti della sua carriera.

Con uno nuovo show completamente rinnovato Milano e Roma si preparano a vivere momenti di grande spettacolo e festa, sotto la guida di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e di maggior successo per i concerti dal vivo.

Max Pezzali è pronto a tornare con le date invernali pensate appositamente per entrare ancora di più nel cuore del pubblico e lasciare un’impronta indelebile in chiunque lo venga ad ascoltare.

MAX FOREVER – QUESTO FORUM NON È UN ALBERGO

Sabato 28 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Domenica 29 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Lunedì 30 dicembre 2024 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Venerdì 3 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 4 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Domenica 5 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Martedì 7 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Mercoledì 8 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

Giovedì 9 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum NUOVA DATA

Venerdì 10 gennaio 2025 | Milano @ Unipol Forum NUOVA DATA

MAX FOREVER – QUESTO PALA NON È UN ALBERGO

Venerdì 24 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sabato 25 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

Domenica 26 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

Martedì 28 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 29 gennaio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 1 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport NUOVA DATA

Domenica 2 febbraio 2025 | Roma @ Palazzo dello Sport NUOVA DATA

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

