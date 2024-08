Rho, positivo all’alcol test alla guida, patente ritirata

Da marzo a oggi la Polizia Locale di Rho ha scoperto e sanzionato 48 mancate revisioni e 16 mancate assicurazioni e ha denunciato 60 persone

i controlli della Polizia Locale, sia di giorno sia la sera. Nel tardo pomeriggio del 22 agosto 2024, gli agenti hanno imposto l’alt in via Ghisolfa a una Audi A3: il conducente non si è fermato e si è dato alla fuga, dopo un breve inseguimento è stato sottoposto ad alcol test. Il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1.86 g/l, mentre la quota consentita dalla legge non deve superare lo 0.50.

Al 57enne è stata ritirata la patente e la macchina è stata confiscata, come prevede il Codice della Strada.

Dal mese di marzo a oggi gli agenti del comando coordinato dal comandante Antonino Frisone hanno fermato e sanzionato quattro persone per guida in stato di ebbrezza. Sei persone si sono date alla fuga e sono state poi raggiunte: non si tratta solo di persone alla guida dopo avere bevuto alcol, ma di chi ha scelto di saltare i posti di controllo o è scappato in seguito a omissione di soccorso.

Negli ultimi sei mesi, dieci le persone sorprese alla guida senza la patente. La Polizia locale, in questo lasso di tempo, ha contestato 48 omesse revisioni e 16 mancate assicurazioni.

A un uomo è stata ritirata la carta di circolazione per avere alterato le caratteristiche costruttive di una Volkswagen Polo, alla quale aveva voluto potenziare il motore. Una revisione straordinaria imposta dagli agenti ha portato a verificare le modifiche: al conducente è stata assegnata una sanzione da 430 euro.

Nei mesi scorsi la stessa procedura era stata messa in atto per il conducente di una Golf.

I posti di controllo continuano a essere attivati nelle diverse fasi della giornata, anche con l’ausilio di pre test per alcol e droga e di TargaSystem. In totale sono state emesse 11.405 sanzioni per vari motivi e sono 60 le persone denunciate per vari reati.

“La Polizia Locale prosegue i controlli, secondo le indicazioni ricevute – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Continuiamo a investire grande attenzione sulla sicurezza stradale: chi si mette alla guida avendo bevuto può causare gravi incidenti, la preoccupazione è notevole. Preoccupano anche le omesse revisioni e assicurazioni: in caso di incidente, chi invece è perfettamente in regola incappa poi in serie difficoltà. Continuiamo a vigilare per tutelare il più possibile tutti i rhodensi”.

