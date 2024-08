Rho, corsi di ginnastica dolce per gli over cinquanta

Tornano, come da tradizione, i corsi di ginnastica dolce riservati a over 50 residenti a Rho. Le iscrizioni apriranno il 9 settembre fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi sono numerosi e prevedono al massimo trenta partecipanti per ogni orario, in modo da poterli seguire adeguatamente. Le lezioni verranno proposte dal 23 settembre 2024 al 30 maggio 2025, ogni corso costa 110 euro, compresa la quota associativa.

Queste le opportunità messe in campo:

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), martedì e venerdì, ore 08.55-09.50

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), martedì e venerdì, ore 09.50-10.45

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), martedì e venerdì, ore 10.45-11.40

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), martedì e venerdì, ore 11.40-12.35

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), mercoledì e venerdì, ore 13.55-14.50

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), mercoledì e venerdì, ore 14.50-15.45

PALALESSANDRIA (Stazione F.S.), mercoledì e venerdì, ore 15.45-16.40

SCUOLA BONECCHI (v. Cornaggia 33) martedì e venerdì, ore 14.30-15.25

SCUOLA BONECCHI (v. Cornaggia 33) martedì e venerdì, ore 15.25-16.20

SCUOLA DE ANDRE’ (v. S. di Giacomo 8) martedì ore 16.20-17.15

SCUOLA DE ANDRE’ (v. S. di Giacomo 8) venerdì ore 15.50-16.40

SCUOLA FRONTINI (v. Verbania 1) martedì ore 15.00-15.55

SCUOLA FRONTINI (v. Verbania 1) venerdì ore 14.30-15.25

MOLINELLO (via Trecate 52) martedì e giovedì ore 09.30-10.25

MOLINELLO (via Trecate 52) martedì e giovedì ore 10.25-11.20

MOLINELLO PLAY VILLAGE (via Trecate 52) corso pomeridiano da definire

Le iscrizioni apriranno il 9 settembre 2024 con le seguenti modalità:

per i corsi organizzati nelle palestre di scuole o centro sportivo ci si può rivolgere alla

Associazione AUSER INSIEME RHO – Via Dante, 5 – Rho

Tel. 02.93922000, da lunedì a venerdì , orari: 9.00-12.00 / 15.30-18.30

per il corso organizzato al Molinello Play Village e ancora da definire, occorre contattare il QUIC – Sportello del Cittadino in via De Amicis 1: è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Altri corsi di ginnastica vengono organizzati dalle Associazioni Anziani che fanno parte della Consulta Anziani. Per informazioni si possono contattare:

G.S.T. TERRAZZANO – Via Dalmazia, 13 – Tel. 339-8903240 (il pomeriggio chiedere del signor Garavaglia)

Associazione Anziani Passirana – Via Sant’Ambrogio, 6 – Tel. 02.93162437 (dal lunedì al sabato orari: 15.00 – 19.00 chiedere della signora Anna Marchi)

A.S.C.R. MAZZO – Via San Pietro, 9 Rho – E-mail: ascr.mazzo@yahoo.com;

Tel. 342 76 91 084 (chiedere di Romina).

Sono previsti anche corsi di nuoto, in programma dal 18 ottobre 2024 a 9 maggio 2025 ogni venerdì dalle ore 09.50 alle ore 10.30. Per iscriversi è necessario rivolgersi al QUIC, non prima del 14 ottobre, dalle 8.30 alle 13.00, portando il certificato medico che garantisce l’idoneità sportiva non agonistica.

Il corso costa 70 euro, prevede la frequenza una volta ogni settimana. Chi volesse seguire le lezioni due giorni a settimana dovrà versare una quota aggiuntiva pari a 50 euro all’anno. Il secondo giorno potrà essere attivato se ci saranno sufficienti iscrizioni.

“Numerose ricerche scientifiche dimostrano quanto una attività sportiva, anche blanda, sia fondamentale per mantenersi in forma e in salute: ogni occasione di prevenzione ce lo ricorda – spiegano l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti e l’assessore ai Servizi Socio-assistenziali Paolo Bianchi – Per tutelare muscoli e articolazioni, la ginnastica dolce è ottimale, per questo vengono annualmente ripetuti corsi accessibili a chi vive in tutto il territorio cittadino. Una valida opportunità anche per socializzare e trascorrere qualche ora in compagnia di altre persone, della stessa fascia di età. Movimento e allegria aiuteranno a stare meglio. Non tardate a farvi avanti per le iscrizioni, anche per i corsi di nuoto, le richieste sono sempre numerose”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia