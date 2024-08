Principe Harry: Spare-il minore, esce in edizione paperback

L’edizione paperback del bestseller internazionale SPARE, il memoir del principe Harry, duca di Sussex, sarà pubblicata il 22 ottobre negli Stati Uniti e il 24 ottobre nel Regno Unito, come annunciato ieri, 26 agosto, da Penguin Random House. Anche in Italia SPARE – IL MINORE uscirà il 22 ottobre per gli Oscar Mondadori.

Complessivamente il libro sarà pubblicato in 16 lingue. La nuova edizione avrà la stessa immagine di copertina dell’edizione hardcover e i contenuti del libro resteranno invariati.

SPARE è stato pubblicato per la prima volta il 10 gennaio 2023 ed è diventato subito un bestseller, vendendo più di 6 milioni di copie in tutto il mondo. SPARE detiene il Guinness World Record per il libro di saggistica venduto più velocemente di tutti i tempi.

Il principe Harry, duca di Sussex, è marito, padre, attivista per i diritti umani, veterano militare, ambientalista e portavoce delle campagne a favore della salute mentale. Vive a Santa Barbara, California, con la sua famiglia e tre cani.

Altre notizie di libri su Dietro la Notizia