Weekend all’insegna dei motori su Sky e in streaming su Now

Nuovo appuntamento anche del Motomondiale, che sbarca in Spagna per il Gran Premio di Aragona, dodicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere è tempo di qualifiche, con la Classe Regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Sabato in pista anche la MotoE, con gara 1 dalle 12.10 e gara 2, in differita, dalle 17. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana spagnolo sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Sempre nel weekend si vola negli Stati Uniti, con il sedicesimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series, con il secondo doubleheader dell’anno: il Milwaukee Mile in Wisconsin. Sabato dalle ore 24 si scende in pista per i 250 giri di Gara 1, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Domenica Gara 2, con i 250 giri in diretta dalle ore 20.55 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

MOTOMONDIALE: GP DI ARAGONA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP

E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 29 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 30 agosto

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 31 agosto

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 1° settembre

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

NTT INDYCAR SERIES: MILWAUKEE MILE LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Sabato 31 agosto

Ore 00: Gara 1

Domenica 1° settembre

Ore 20.55: Gara 2

Altre notizie di sport su Dietro la Notizia