Giovedì 29 agosto, è stata aperta al traffico veicolare la corsia in direzione Crema della SP ex SS.415 “Paullese” tra la rotatoria del Km10 e il collegamento con la TEEM.

Vista la necessità di completare le lavorazioni dello spartitraffico centrale nella zona terminale della tratta, la corsia in direzione Milano sarà aperta nelle prossime settimane.

Questa apertura determina una maggiore fluidità del traffico e contestualmente fornisce la possibilità al cantiere di essere riallestito per il completamento della tratta tra il km10 e la SP39 “Cerca”, così da completare l’intervento sull’intero lotto.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Abbiamo posto un altro tassello al completamento di questa importante infrastruttura. Lo sforzo della Città metropolitana e dell’impresa appaltatrice per ultimare i lavori nel più breve tempo possibile i lavori è massimo. Dopo l’apertura del senso di marcia verso Milano ci concentreremo sul completamento della tratta di Settala che, se non vi saranno imprevisti, terminerà nel 2025. Ringrazio anche gli amministratori locali dei territori coinvolti per la fattiva collaborazione e la pazienza dimostrata in questi mesi.”

https://www.cittametropolitana.mi.it

