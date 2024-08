La sua musica e il suo approccio artistico fuori dagli schemi sfidano le convenzioni del mercato musicale.

È infatti senza compromessi che Casadilego – anziché seguire le vie già tracciate – ha scelto di prendersi il tempo necessario per sviluppare un percorso autentico e personale.

In questa bellissima storia, “Posto Nuovo” – il nuovo singolo in uscita oggi – rappresenta il punto di partenza, il primo assaggio del nuovo progetto di Casadilego, realizzato insieme al produttore Dani Castelar, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Paolo Nutini.

Suonato quasi interamente dal vivo, “Posto Nuovo” (https://ada.lnk.to/postonuovo; OTR Live/ADA Music Italy) è un brano profondamente personale, che rispecchia una dimensione musicale intima e sincera.

Sarà lunedì 2 settembre l’occasione perfetta per ascoltare il brano live, infatti la cantautrice aprirà il concerto di Daniele Silvestri previsto al Castello Sforzesco di Milano in occasione della rassegna Estate al Castello 2024.

Una traccia che riflette la vulnerabilità e la forza dell’artista, che in questi anni ha saputo coltivare pazientemente qualcosa di significativo.

Aver affiancato nel 2023 Manuel Agnelli in “Lazarus” – il musical rock scritto da Bowie poco prima della sua scomparsa con il drammaturgo irlandese Enda Walsh – è stata una tappa fondamentale di questo viaggio, che sta proseguendo quest’estate con l’apertura di tutti i concerti del tour estivo di Daniele Silvestri “Il Cantastorie Recidivo”.

Un lavoro corale, una dimensione creativa forse rara, ma per Casadilego indispensabile nell’identificazione del suo suono, che – così come un ricamo – richiede mani, strumenti e storie.

“Molti si chiedono che fine ho fatto, sorrido e vorrei tanto rispondere che non ho fatto nessuna fine, al contrario mi sono concessa il giusto tempo per capire da dove iniziare, per essere me stessa. Il tempo è un fattore importante e correre dietro a quello che il music business si aspetta da una ragazza di 17 anni non mi è mai interessato.”

La prova che Elisa ha difeso quello che voleva essere scoprendo che il tempo non è solo una necessità, ma quasi un luogo nel quale ognuno ha bisogno di sostare.

«La magia del percorso è nella contemplazione e negli incontri, infatti Posto Nuovo nasce da un incontro che mi ha curato il cuore e ridonato i sogni ed è una bella coincidenza che sia stato proprio questo il primo brano a cui abbiamo lavorato, perché racconta dove sono arrivata cercando quello che mi faceva stare bene, che non è la cima o il traguardo, ma un presente nel quale posso dirmi di nuovo felice – racconta l’artista – Oggi sono senza dubbio nel mio posto nuovo, consapevole che nella vita spesso ogni punto di arrivo è solo un altro punto di ripartenza.»

ARTWORK: Paolo De Francesco

