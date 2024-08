Lunedì 2 settembre, in occasione della presentazione del documentario “Volontè – l’uomo dai mille volti” all’ 81ª Mostra d’Arte Internazionale Cinematografica di Venezia, uscirà in digitale (https://orcd.co/volonte-luomodaimillevolti-ost) edita da EDIZIONI CURCI e firmata dal compositore e polistrumentista RODRIGO D’ERASMO la soundtrack del film diretto da FRANCESCO ZIPPEL.

Il documentario dedicato al leggendario attore Gian Maria Volonté a 30 anni dalla sua scomparsa, che sarà nelle sale cinematografiche il 23-24-25 settembre per la distribuzione di Lucky Red, è in concorso al Lido nella sezione Venezia Classici.

«Questa colonna sonora nasce da due stimoli fondamentali, due elementi imprescindibili per Gian Maria Volontè – spiega Rodrigo D’Erasmo – che lo hanno accompagnato in tutta la sua vita personale da cui ha tratto ispirazione nella sua esperienza artistica. Il mare ed il vento. Non a caso ha deciso di ritirarsi in un paradiso isolato come la Maddalena e di scappare appena poteva in mare con la sua barca a vela per riordinare i pensieri, respirare, immaginare mondi e personaggi. Questi elementi hanno guidato la mia ricerca sonora e sono alla base delle composizioni scritte per questo nuovo bellissimo documentario firmato da Francesco Zippel, che ringrazio sempre per la fiducia e la visione».

Tracklist colonna sonora:

Dark wave; 2. Fierce; 3. Il vento del talento; 4. Grey scramble; 5. Volonté a l’envers; 6. War groove; 7. Un mare di talento; 8. Eyes in the ending.

Il film è una coproduzione Quoiat Films, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il contributo di Rai Teche.

