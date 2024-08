BLINK-182: è uscito in radio e in digitale “ALL IN MY HEAD”

I BLINK-182 sono tornati con nuova musica!

È uscito in digitale ed entra in rotazione radiofonica “ALL IN MY HEAD” (https://blink182.lnk.to/Part2), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale “ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)“ (Columbia Records/Sony Music).

“ALL IN MY HEAD” è uscito in un’edizione bundle digitale insieme al brano “NO FUN”.

“ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)“ conterrà tutte le canzoni dell’album del 2023 “ONE MORE TIME…”più altri 8 brani inediti.

L’album uscirà anche in versione vinile ‘ONE MORE TIME…PT 2 (DELUXE)” Limited Edition, un doppio LP in vinile azzurro scuro melange con custodia in gatefold e inserti stampati.

Il 2LP, in uscita il prossimo inverno, includerà tutti i 27 brani.

Di seguito la tracklist di “ONE MORE TIME… PT2 (DELUXE)”:

1. ANTHEM PART 3

2. DANCE WITH ME

3. FELL IN LOVE

4. TERRIFIED

5. ONE MORE TIME

6. MORE THAN YOU KNOW

7. TURN THIS OFF!

8. WHEN WE WERE YOUNG

9. EDGING

10. YOU DON’T KNOW WHAT YOU’VE GOT

11. BLINK WAVE

12. BAD NEWS

13. HURT (INTERLUDE)

14. TURPENTINE

15. FUCK FACE

16. OTHER SIDE

17. CUT ME OFF

18. SEE YOU

19. CHILDHOOD

20. NO FUN

21. ALL IN MY HEAD

22. CAN’T GO BACK

23. EVERY OTHER WEEKEND

24. EVERYONE EVERYWHERE

25. IF YOU NEVER LEFT

26. ONE NIGHT STAND

27. TAKE ME IN

