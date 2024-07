SCIAMN FEST – Al via la seconda edizione ad Alberobello

Il 25 e il 26 luglio va in scena la seconda edizione di SCIAMN Fest: l’evento di intrattenimento ‘live music and dj set’, in villa Donnaloja, ad Alberobello

SCIAMN FEST – Al via la seconda edizione

Si conferma anche per il 2024, il format che da debuttato sul palco della Capitale dei Trulli nel 2023, con l’idea di trasformare due serate, all’aperto, nella calda estate pugliese in un contenitore culturale a 360 gradi. Infatti, alle performance musicali degli ospiti di caratura nazionale (tra i quali Serena Brancale, l’artista del momento, l’Officina della Camomilla e I Segreti), si aggiungeranno realtà artistiche come Claudio Castellana, il disegnatore live, le fotografie di Alessandro Lupelli, la fantasia di Flavia Marangi, make-up Artist, una delegazione di Plastic Free, gli artisti di T-space dalla Calabria, un brand di abbigliamento, produttori di artigianato locale e la start-up pugliese di gaming Apulia gaming.

Questa congerie di forme artistiche, artigianali ed esperienziali sarà accompagnata dai sapori della nostra terra sapientemente preparati da Coppino e dalle bevande del nostro territorio, sia che si tratti di birra sia di vino.

Ecco il programma.

Giovedì 25 luglio, l’evento inizierà al tramonto con i suoni HipHop – R&B del dj BOIS. Seguirà l’esibizione de I Segreti, band pop nata a Parma che vanta oltre 10 anni di carriera e svariati milioni di ascolti su Spotify, e poi dell’Officina della Camomilla, gruppo indie-pop di origine milanese tra le più note del panorama della musica alternativa nazionale. La serata si chiuderà con i bit di dj BIG, artista membro della famiglia di SCIAMN, e dj VINS, appassionato di musica elettronica e techno.

Venerdì 26 luglio, ci sarà sempre dj BOIS a riscaldare l’atmosfera, in vista dell’ospite più atteso di questa edizione. Infatti, dopo il successo virale della canzone “Baccalà”, SCIAMN FEST ospiterà una delle 50 tappe del “Baccalà on tour” di Serena Brancale, la nota artista pugliese divenuta protagonista indiscussa del panorama artistico italiano. Il concerto sarà preceduto da una breve esibizione di Giuseppe Liuzzi, cantautore locale di grande talento. Al termine del concerto Livio Improta farà ballare tutti gli intervenuti a suon di dj set imprevedibili, eclettiche e coinvolgenti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Alberobello ed è inserito nella rassegna “We are in Trulli 2024”. La partecipazione è libera e gratuita.

