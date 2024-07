Inizia oggi 19 luglio, LeSerre Music&Comedy Festival

Una serie di proposte musicali e artistiche di grande qualità e prestigio che a Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio) di Cernobbio, vedrà la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale.

Il Festival è organizzato e prodotto da MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e di Regione Lombardia e in collaborazione con Shining Production.

Apriranno i POOH,

la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana e tra le più longeve e amate dal pubblico, tornano live con la tournée “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

Un concerto imperdibile per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

FRANCESCO DE GREGORI,

domenica 21 luglio, proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

CRISTIANO DE ANDRÉ,

unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, si esibirà mercoledì 24 luglio con il suo “DE ANDRÉ #DEANDRÉ – BEST OF LIVE TOUR”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Il cantautore porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera del padre Fabrizio.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

IL VOLO,

il trio più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso di festeggiare insieme al pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, con il tour “TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO”, portando sul palco, venerdì 26 luglio, i nuovi brani del primo disco di inediti (in uscita nei prossimi mesi), i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

ANTONELLO VENDITTI,

dopo l’anteprima straordinaria all’Arena di Verona (sold out) e le tre date alle Terme di Caracalla, prosegue i concerti in alcuni dei luoghi più prestigiosi d’Italia e arriva a Cernobbio sabato 27 luglio per l’unica data in Lombardia del suo grande progetto live “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 1984-2024 40TH ANNIVERSARY”.

Nel corso della serata, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell’album “CUORE”, che compie a sua volta 40 anni, come il brano “Notte prima degli esami” in esso contenuto, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

Domenica 28 luglio si chiuderà il festival con SAMUELE BERSANI per una data del suo tour “SAMUELE BERSANI & ORCHESTRA – TOUR OUTDOOR 2024”.

Il cantautore, dopo il tour nei teatri – già tutto esaurito – che è partito ad aprile e la data alle Terme di Caracalla, arriverà a Cernobbio portando nella suggestiva cornice de Le Serre di Villa Erba la magia della commistione con l’orchestra.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster e in tutti i punti vendita abituali.

https://leserrefestival.it

