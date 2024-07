“Quello che mi basta”, il nuovo brano di Anna Capasso

La cantante e attrice Anna Capasso torna sulle scene discografiche con il brano “Quello che mi basta”

Prodotto da Max D’Ambra e distribuito da Altafonte Italia, il brano (in pre-save al seguente link: https://links.altafonte.com/quellochemibasta) sarà in radio e in digitale da venerdì 19 luglio.

“Quello che mi basta” (testo e musica di Anna Capasso e Max D’Ambra), è un coinvolgente brano pop dalle sonorità tropicali, in grado di catturare perfettamente l’essenza dell’amore estivo che sboccia per caso e non conosce fine.

Il testo, scritto con delicatezza e profondità, celebra l’importanza dei piccoli gesti all’interno di una relazione e sottolinea come queste semplici ma significative azioni siano ciò che veramente conta.

Anna Capasso con questo brano trasporta l’ascoltatore in una dimensione di sole, mare e libertà, senza però rinunciare a far riflettere sul vero valore dell’amore e dell’attenzione reciproca.

«“Quello che mi basta”, è un mix tra attorialità e musicalità che si fondono fin dai primi secondi – racconta Anna Capasso – una storia d’amore dove si apprezzano le piccole cose al ritmo dell’estate. Come un viaggio tra il passato e il presente, questo brano prodotto da Max D’Ambra, riesce a portare in un universo solare e liberatorio tutt’altro che superficiale».

Molto vicina ai temi umanitari e testimonial di Unicef e Lilt Napoli, l’artista ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione “Melanoma Onlus”, diretta dal Professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

