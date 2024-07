Ferragostia Antica torna con l’ottava edizione, ad animare il Borgo di Ostia Antica per valorizzare le straordinarie ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del Municipio X.

Dall’8 al 16 agosto 2024, le visite guidate performative e la suggestiva messinscena degli spettacoli multidisciplinari in programma animeranno il Borgo rinascimentale di Ostia Antica, perfetta scenografia naturale per lasciarsi trasportare in altri mondi e altre epoche tra Circo-teatro, arte di strada, musica e danza, per 6 spettacoli coinvolgenti, emozionanti ed immersivi.

Le visite guidate con performance prendono il via l’8 e il 9 agosto, alle ore 17 e alle 18.30, con l’apertura straordinaria di Tor Boacciana, la torre medievale costruita sull’antico faro di Ostia alla foce del Tevere.

Non solo risate a Ferragostia Antica 2024, ma anche un momento di riflessione, sempre con piglio ironico e intelligente.

Ferragostia Antica 2024 termina il 16 agosto con una giornata interamente dedicata alla danza.

Le visite guidate performative attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi che verranno aperti al pubblico in modo del tutto eccezionale: un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più.

Essendo a numero chiuso, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com.

Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

https://www.ia-ostiaantica.org

