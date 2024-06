Tutti gli appuntamenti di Luglio all’arena estiva Milano est

Dal 15 giugno è ripartita l’offerta estiva del Teatro Martinitt con la riapertura dell’Arena Milano Est.

Arena Milano Est, polo multifunzionale “sotto le stelle” nato da un progetto di riqualificazione del Municipio 3 e lunga mano del Teatro Martinitt, forte della sua esperienza consolidata in questi anni, celebra la stagione estiva offrendo un luogo concreto di cultura e aggregazione territoriale mantenendo viva la peculiarità di questa direzione artistica, affidata a Stefano Marafante, sempre in fermento e pronta a nuove sfide e nuovi stimoli che fanno del Martinitt un modello vincente di “teatro per tutte le stagione” e arricchendo con continuità la proposta artistica di intrattenimento dei quartieri Lambrate, Ortica, Rubattino.

Un inizio da tutto esaurito per la grande presenza di pubblico alle partite degli Europei di calcio 2024 giocate dall’Italia. Prossimo appuntamento in Arena sabato 29 giugno alle ore 18.00 con il match Svizzera-Italia per gli ottavi di finale. Successivamente verranno trasmesse tutte le partite in cui gioca l’Italia.

Per gli appassionati di cinema un ricco programma di film d’autore e recenti novità. La rassegna, curata dal giornalista, critico cinematografico e conduttore de la Rosa Purpurea – Radio 24 – Franco Dassisti, prosegue tutto luglio. Qui il calendario:

ARENA ESTIVA MILANO EST – I FILM DI LUGLIO

sabato 29 giugno ore 21.30 – Cento domeniche – regia Antonio Albanese

domenica 30 giugno ore 21.30 – The Fall Guy – regia David Leitch

lunedì 1 luglio ore 21.30 – Foglie al vento – regia Aki Kaurismäki v.o.

martedì 2 luglio ore 21.30 – Zamora – regia Neri Marcorè

mercoledì 3 luglio ore 21.30 – Kind of Kindness – regia Yorgos Lanthimos

venerdì 5 luglio ore 21.30 – Eileen – regia William Oldroyd

sabato 6 luglio ore 21.30 – Napoleon – regia Ridley Scott

domenica 7 luglio ore 21.30 – Furiosa: a Mad Max saga – regia George Miller

lunedì 8 luglio ore 21.30 – La zona di interesse – regia Jonathan Glazer v.o.

martedì 9 luglio ore 21.30 – I dannati – regia Roberto Minervini

mercoledì 10 luglio ore 21.30 – Vincent deve morire – regia Stéphan Castang

venerdì 12 luglio ore 21.30 – Il ragazzo e l’airone – regia Hayao Miyazaki

sabato 13 luglio ore 21.30 – The Animal Kingdom – regia Thomas Cailley

domenica 14 luglio ore 21.30 – Il regno del pianeta delle scimmie – regia Wes Ball

lunedì 15 luglio ore 21.30 – One life – regia James Hawes v.o.

martedì 16 luglio ore 21.30 – Marcello mio – regia Christophe Honoré

sabato 20 luglio ore 21.30 – Inside Out 2 – regia Kelsey Mann

domenica 21 luglio ore 21.30 – Un colpo di fortuna – regia Woody Allen

lunedì 22 luglio ore 21.30 – The Old Oak – regia Ken Loach v.o.

martedì 23 luglio ore 21.30 – Volare – regia Margherita Buy

sabato 27 luglio ore 21.30 – The Holdovers – regia Alexander Payne

domenica 28 luglio ore 21.30 – Asteroid City – regia Wes Anderson

lunedì 29 luglio ore 21.30 – The Palace – regia Roman Polanski v.o.

martedì 30 luglio ore 21.30 – Palazzina LAF – regia Michele Riondino

mercoledì 31 luglio ore 21.30 – Challengers – regia Luca Guadagnino

Nell’ambito delle proposte musicali all’aperto, cominciate il 27 giugno con l’omaggio a Lucio Battisti, si alterneranno alcune band di eccellenza ripercorrendo i repertori più famosi degli artisti italiani più amati, per una grande festa in musica.

ARENA ESTIVA MILANO EST – LA MUSICA DI LUGLIO sempre ore 21.30

4 luglio MILANO SUONA PINO DANIELE

11 luglio MILANO SUONA FRANCO BATTIATO

17 luglio Serata Beatles con i REVOLVER

18 luglio MILANO SUONA BUENA VISTA SOCIAL CLUB (ultimi posti disponibili)

25 luglio MILANO SUONA FABRIZIO DE ANDRE’

Ospiti della scena teatrale alcuni eventi all’insegna della leggerezza e del buon umore

ARENA ESTIVA MILANO EST – GLI EVENTI DI TEATRO NEI MESI DI LUGLIO

19 luglio ore 21.30 I Pezzi di Nerd in Nerdflix

24 luglio ore 21.30 Ruggero dei Timidi in La grande timidezza

26 luglio ore 20.00 CINEFACTS.IT Il podcast di cinema e serie tv

Per informazioni e prenotazioni

www.arenamilanoest.it

adiacente al Teatro Martinitt, Via Riccardo Pitteri 58/60 (Lambrate) Milano

02.36580010

info@teatromartinitt.it

whatapp +39 3388663577