“Oltre confine” I concerti estivi 2024 degli Amici della Musica

Una rassegna “diversa”, fresca e appassionante, quattro concerti con una grande varietà di programmi, musicisti e luoghi, ecco la nuova stagione estiva degli Amici della Musica “Guido Michelli” ad Ancona. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura.

Concerto in collaborazione con il Concorso Violinistico Internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo

Giovedì 27 Giugno 2024, ore 21

Ancona, Chiesa di Santa Maria della Piazza

TALENTI

Yume Zamponi, violino

I° premio cat. D al Concorso Violinistico Internazionale “A. Postacchini” di Fermo,

XXXI Edizione (2024)

Mari Fujino, pianoforte

Heinrich Wilhelm Ernst: The Last Rose of Summer

Eugène Ysaÿe: Poème Élégiaque, op.12

George Enescu: Ménétrier, Impressions d’enfance, op. 28

Johannes Brahms: Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la maggiore, op.100

Nathan Milstein: Paganiniana

“Oltre confine” la nuova rassegna estiva degli Amici della Musica “Guido Michelli”, si apre con il concerto della giovanissima violinista Yume Zamponi, il 27 giugno, nella Chiesa di Santa Maria della Piazza alle ore 21. Ingresso gratuito.

Yume è la vincitrice dell’edizione 2024 del prestigioso Concorso Violinistico Internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo, una straordinaria violinista che presenta un bellissimo e vario programma. Nel concerto si alterna il violino solo con il duo con pianoforte assieme alla pianista giapponese Mari Fujino (diplomata tra l’altro alla prestigiosa Accademia pianistica di Imola).

In programma troviamo brani di grande virtuosismo accanto a opere con ampi momenti di delicato lirismo che compongono un programma decisamente bellissimo e adatto a tutti. Troviamo “The last Rose of Summer” di Heinrich Wilhelm Ernst, il Poème Élégiaque, op.12 di Eugène Ysaÿe; di George Enescu: Ménétrier, primo brano di Impressions d’enfance, op. 28; la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte op 100 di Johannes Brahms, e Paganiniana del leggendario violinista Nathan Milstein.

Yume Zamponi è italo-giapponese, nata nel 2005 ad Assisi (ma cresciuta a Fermo). Ha iniziato a studiare il violino all’età di 3 anni con Eloise Hellyer. Entra poi nella classe di Paola Besutti presso il Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e successivamente prosegue i suoi studi con lei a Firenze. Nel 2020 le è stato assegnato un posto presso la prestigiosa Yehudi Menuhin School con la Prof. Ning Kam e successivamente con la Prof. Lutsia Ibragimova e la Prof. Akiko Ono.

Yume ha fatto il suo debutto pubblico al concorso “Adotta un Musicista” nel 2016, vincendo il primo premio e da allora ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui il concorso internazionale di violino Andrea Postacchini nel 2024, diventando la prima partecipante e vincitrice fermana nella storia del concorso.

Nel 2020, Yume è stata invitata a partecipare al programma dell’orchestra junior dell’illustre festival di Verbier, nonché all’orchestra giovanile RCO del Concertgebouw.

Yume ha collaborato con artisti come Ioan Davies, Ashley Wass, Robert Levin, Marcel Baudet e il famoso produttore musicale Andrew Keener.

Ciò le ha dato anche la possibilità di esibirsi in luoghi come la stimata Kings Place Hall di Londra, Studio Annette di Tel Aviv, il Festival di Gstaad in Svizzera, la Berliner Philharmonie e la Pierre Boulez Saal di Berlino. Yume ha ricevuto indicazioni e partecipato a masterclass con molti grandi musicisti come Daniel Barenboim, Pavel Vernikov, Maxim Rysanov, Barnabás Keleman ed Emmanuel Pahud.

Yume attualmente studia alla Barenboim-Said Academy con la prof. Mihaela Martin e suona uno strumento gentilmente concesso in uso dall’associazione J&A Bears di Londra.

Il secondo concerto sarà mercoledì 3 luglio, anche questo nella Chiesa di Santa Maria della Piazza alle ore 21, con la giovane violoncellista fiorentina Maria Salvatori, scelta da Mario Brunello tra i partecipanti all’alto perfezionamento alla V Masterclass di violoncello “I Suoni dei Borghi” (2023), che la Società Amici della Musica “Guido Michelli” organizza annualmente a San Ginesio e nei luoghi del cratere colpiti dal terremoto del 2016.