Giorgia Fumo, apre l’8ª edizione di Artico Festival

Da oggi 26 giugno fino a sabato 29 giugno, al Parco della Zizzola di Bra, “Artico Festival”, una fusione di performance musicali e spettacoli comici

La serata inaugurale, sarà affidata alla stand-up comedian Giorgia Fumo, con il suo spettacolo “Pressione bassa“, che condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della vita dei Millennials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori.

Con il suo inconfondibile stile ironico e sagace, Giorgia offrirà una riflessione pungente e divertente sulle sfide, le speranze e le contraddizioni di una generazione in bilico tra passato e futuro. Un’occasione imperdibile per ridere insieme e riconoscersi nelle storie e nei personaggi portati in scena dalla brillante comica.

In lineup: VASCO BRONDI, DITONELLAPIAGIA, GIORGIA FUMO, SANDRO CAPPAI, LUCIO CORSI, THRU COLLECTED, NAPOLI SEGRETA, GAIA MORELLI e ELSO. Per ognuno degli artisti in programma, la data ad Artico sarà l’unica in Piemonte quest’estate.

Il tema centrale di questa ottava edizione è caratterizzato dall’energia e dall’impegno per la creazione di questo festival, che promette serate da Milioni di scintille.

Informazioni sul sito ufficiale di Artico Festival (www.articofestival.it), i biglietti sono disponibili in prevendita su Dice (https://dice.fm/?lng=it).

https://www.articofestival.it/ – https://www.instagram.com/articofestival/

