Continuano le iniziative del Centro Formazione Supereroi,

l’associazione non profit di professionisti della parola scritta (autori, editor, giornalisti, operatori culturali) nata nel 2016 con la missione di diffondere la scrittura tra gli under 18 come “superpotere per affrontare il mondo”.

Per il 2024, infatti, il CFS si è dato un obiettivo ambizioso: coinvolgere 1.000 studenti delle scuole di Milano in 40 nuovi percorsi laboratoriali gratuiti.

È nata da qui l’iniziativa di raccolta fondi intitolata THE EDITORS ARE IN: un’occasione unica per tutti coloro che conservano un testo nel cassetto e hanno voglia di parlarne con un professionista della parola scritta, per ricevere osservazioni, suggerimenti, consigli di lettura.

Tutto aiutando i ragazzi, grazie alla propria donazione, a esplorare il fantastico mondo della scrittura, il focus di tutti i laboratori del Centro Formazione Supereroi.

Sei editor che lavorano per importanti case editrici italiane, Giordano Aterini, Edoardo Brugnatelli, Giulia Ichino, Stefano Izzo, Chiara Scaglioni e Giuseppe Strazzeri, hanno infatti deciso di donare il loro tempo al Centro Formazione Supereroi.

Gli aspiranti scrittori, ma anche tutti gli appassionati che parteciperanno alla raccolta fondi (donazioni a partire da 80€), potranno iscriversi all’evento e inviare 15.000 battute e la sinossi del loro racconto o romanzo: l’editor leggerà i materiali e ne discuterà con il partecipante in una mezz’ora di discussione, scambio, scoperta.

L’appuntamento con l’editor si svolgerà nella sede del CFS di via Argelati 37 a Milano o, per chi lo desiderasse, tramite ZOOM.

L’obiettivo del CFS è riuscire a raccogliere, grazie al progetto THE EDITORS ARE IN, 2.500€ per finanziare 10 dei 40 percorsi laboratoriali in programma quest’anno. Con la propria donazione, ogni partecipante all’evento aiuterà così 5 ragazzi ad accedere gratuitamente ai nostri laboratori.

Per sostenere ulteriormente il CFS è inoltre possibile donare il proprio 5×1000 all’associazione, sostenendone le attività e gli eventi e permettendo ai ragazzi di Milano e dell’hinterland di partecipare gratuitamente ai laboratori.

Il CF dell’associazione per destinare il 5×1000 è 97755520158.

Per richieste e informazioni

info@centroformazionesupereroi.org

Centro Formazione Supereroi

https://centroformazionesupereroi.org

