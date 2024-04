Teatro Arcimboldi: Anastasia il musical, dal 25 dicembre 2024

Aperte vendite di “Anastasia il musical” in anteprima assoluta a Milano, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, al TAM Teatro Arcimboldi

Anastasia, il film d’animazione prende vita in un’opera teatrale che sarà un grande musical.

Un evento voluto da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, per far rivivere dal vivo una magia in musica mai realizzata sinora grazie a una straordinaria produzione e a una entusiasmante regia che porta la firma di Federico Bellone.

Con atmosfere regali, palazzi da sogno e un’emozionante colonna sonora, Anastasia il Musical sarà l’occasione per dare nuova vita ai personaggi di questa storia in un viaggio verso la verità e l’amore.

Con l’orchestra dal vivo e brani come “Quando viene dicembre” o “Viaggio nel passato”, conosciute in Italia grazie alla magistrale interpretazione di Tosca, il musical viene proposto nella versione teatrale per far rivivere ad un vasto pubblico, dai bambini, ai genitori e ai nonni, la magia del film d’animazione in un’emozionante esperienza tutta musicale.

Biglietti disponibili da giovedì 4 aprile su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it

