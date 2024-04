Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 16 al 21 aprile

Questi i prossimi appuntamenti del locale meneghino dal gusto vintage

MARTEDÌ 16 APRILE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 17 APRILE

Alle 21.30 – IRISH MUSIC NIGHT con KEILY’S FOLK: gruppo che propone un repertorio ispirato alla musica irlandese tradizionale e non, con canzoni e danze tipiche strumentali e brani originali ispirati alla tradizione irish rivisitate dalla band in chiave rock moderna.

GIOVEDÌ 18 APRILE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con PASSO DUOMO: gruppo pop nel solco della tradizione dialettale, impegnato ad avvolgere un dialetto antico e familiare in confezioni nuove, colorate di rock, di jazz, blues, pop.

VENERDÌ 19 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 20 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SPECIALE DJ CONTEST: Sei dj sempre sul palco che si sfideranno a colpi di musica per far ballare a più non posso. Sarà poi il pubblico a decretare il vincitore della serata, che accompagnerà i ballerini fino a notte fonda. Sul palco per voi ci saranno (in ordine alfabetico): Big Mama, Fish, Dj Serj, Mr. Dip, Shorty Joe, Swingphony Dj.

Alle 21:30 una lezione primi passi tenuta dagli insegnanti della Golden Swing Society per chi non ha mai ballato lindy hop!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 21 APRILE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con PAOLO TOMELLERI’S JAZZ DEVILS.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con STEF ROSEN TRIO: uno dei più innovativi e genuini rappresentanti della scena blues e soul europea. La sua musica trova radici nel sound dei primi anni 70, così come nella tradizione del blues acustico degli anni ‘20 e ‘30. Arriverà sul palco dello Spirit con il suo organ Trio.

Alle 21.00 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

