Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione manufatti e pavimentazioni, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Lunedì 15 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 17 Aprile 2024, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (km 49+971) e Bereguardo (km 10+467), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Dorno Est (km 33+720) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’uscita obbligatoria al casello di Casei Gerola (km 49+971) e l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in carreggiata nord (direzione Milano) al casello di Bereguardo (10+467).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 19 Aprile 2024, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400) ed il casello di Binasco (Km 10+503), rami di svincolo in ingresso dalla A50 Tangenziale Ovest per la medesima carreggiata sud compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386), la deviazione in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi per il successivo ingresso in A7 al casello di Binasco (Km 21+431).

– Dalle ore 21:00 di Mercoledì 17 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 19 Aprile 2024, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (km 30+644) e Bereguardo (km 10+467), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (km 30+644) e l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in carreggiata nord (direzione Milano) al casello di Bereguardo (10+467).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 19 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 20 Aprile 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra il casello di Binasco (Km 10+503) e l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Binasco (Km 10+503) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, per il successivo ingresso in A50 Tangenziale Ovest allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 16 Aprile 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-San Siro/Settimo M.se (km 6+804) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.11 Novara (km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per lavori di manutenzione pavimentazioni, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 17 Aprile 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 MI-Lorenteggio e Vigevano (km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo MI-Baggio/Cusago (km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (km 13+901) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico/Gaggiano (14+962) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 18 Aprile 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 19 Aprile 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 19 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 20 Aprile 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza MI-Lorenteggio (km 13+901) e S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.494 Vigevano (km 14+962) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 17 Aprile alle ore 03:00 di Giovedì 18 Aprile 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 provenienza MI-Gallaratese (km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 direzione MI-Gallaratese (km 5+731) dalla medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Giovedì 18 Aprile 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 provenienza Novara (km 5+731) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 direzione Novara (km 5+731) dalla medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione pavimentazioni, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 16 Aprile 2024, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) nel tratto compreso tra lo svincolo S.P.41 Burago (km 23+867) e lo svincolo Vimercate Centro (km 26+623), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (km 26+623).

– Dalle ore 21:00 di Martedì 16 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 17 Aprile 2024, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra il disinnesto con S.P.41 Lecco (km 29+345) e lo svincolo di Vimercate Nord (km 28+137), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Vimercate Ovest compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Vimercate Nord (km 28+137).

– Dalle ore 21:00 di Mercoledì 17 Aprile alle ore 05:00 di Venerdì 19 Aprile 2024, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo di Vimercate Centro (km 26+623) e lo svincolo S.P.2 Vimercate (km 24+798), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.2 Vimercate (km 24+798).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 19 Aprile alle 06:00 di Sabato 20 Aprile 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.13 provenienza Agrate (km 21+040) per entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.13 direzione Monza (km 21+040) da entrambe le carreggiate nord e sud. I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

