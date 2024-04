Il 25 aprile esce in digitale il nuovo singolo “Love Will Survive“

cantato dall’icona mondiale della musica, vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award come cantante, compositrice, attrice, scrittrice e regista, BARBRA STREISAND che ha registrato il brano di chiusura della prossima serie originale di Sky e Peacock, “The Tattooist of Auschwitz“.

Questo è il primo brano di Streisand per una serie televisiva, che verrà lanciata a livello mondiale il 2 maggio.

La canzone è prodotta dai pluripremiati vincitori del Grammy Walter Afanasieff e Peter Asher. Mentre Barbra Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel sono i produttori esecutivi.

“Love Will Survive” è composta da Hans Zimmer, vincitore di due premi Oscar, in collaborazione con la nominata all’Emmy Kara Talve, parte del collettivo di compositori Bleeding Fingers Music, e il vincitore del Grammy Walter Afanasieff, con testi di Charlie Midnight, nominato ai Grammy e ai Golden Globe. Zimmer e Talve hanno anche composto la colonna sonora originale della prossima serie, che vede protagonisti Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak e Jonas Nay.

Barbra Streisand, la cui carriera spazia oltre sei decenni e include successi mondiali, vincitrice di numerosi premi come la sua stessa composizione “Evergreen“, “The Way We Were” e “Woman in Love“, è accompagnata dalla prestigiosa London Symphony Orchestra diretta da William Ross.

«A causa dell’aumento dell’antisemitismo in tutto il mondo oggi, ho voluto cantare “Love Will Survive”, per ricordare i sei milioni di anime che sono state perdute meno di 80 anni fa – dichiara Barbra Streisand – E per dire che anche nei momenti più bui, il potere dell’amore può trionfare e perdurare».

“The Tattooist of Auschwitz” è la storia di un uomo, Lali (Hauer-King), un ebreo slovacco, che nel 1942 fu deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento dove più di un milione di ebrei furono assassinati durante l’Olocausto.

La serie sarà disponibile dal 2 maggio su Sky Atlantic e sul servizio di streaming NOW nel Regno Unito e in Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, su Peacock negli Stati Uniti e su Stan in Australia.

