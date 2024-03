Spirit de Milan: prossimi appuntamenti dal 20 al 24 Marzo

Tornano gli appuntamenti settimanali allo Spirit de Milan, all’insegna del divertimento

Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 20 MARZO

Alle 21.30 – CRISTAL con DUO SONDER: una formazione speciale in trio (ospite speciale Daniel Chazarreta, chitarra e voce) per questo duo musicale che propone musica argentina e internazionale.

La selezione musicale è di SALVO D’URSO Dj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 21 MARZO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 22 MARZO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 23 MARZO

Alle 22.30 – SPECIAL HOLY SWING NIGHT con TOOSCANIANS: la prima band toscana ad eseguire filologicamente il repertorio delle orchestre jazz statunitensi della seconda metà degli anni 30. Le orchestrazioni uniche della band (che sono copia di quelle ricavate dai vecchi dischi a 78 giri…) faranno emozionare e rivivere la Harlem degli anni 30!

A seguire Swing Dj Set con Big Mama

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 18€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 24 MARZO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con RHYTHM ACES.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con EGIDIO JUKE INGALA & THE JACKNIVES: da anni la band italiana più rappresentativa nella scena blues europea. Partendo dall’ispirazione del blues più genuino e autentico dei maestri neri, hanno forgiato un loro suono personale, contaminato da influenze R‘n’B, Soul, Jazz, e R‘n’R delle origini. rendendolo riconoscibile al primo impatto, diretto e immediato.

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia