“L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, la straordinaria tournée mondiale con cui UMBERTO TOZZI dà il suo addio alla scena live e che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025, si arricchisce di 12 NUOVE DATE IN ITALIA che si aggiungono alle 2 date evento del 20 giugno alle Terme di Caracalla di ROMA e del 7 luglio in Piazza San Marco a VENEZIA e alle già annunciate tappe di Catania (22 agosto), Macerata (28 agosto), Vicenza (4 settembre), Caserta (13 settembre), Milano (5 ottobre) e Torino (12 ottobre).

Queste le 12 nuove date de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”:

12 luglio 2024 – Cattolica (RN), Arena Della Regina

15 luglio 2024 – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

17 luglio 2024 – Piacenza, Palazzo Farnese

18 luglio 2024 – Varese, Giardini Estensi

25 luglio 2024 – Palmanova (UD), Piazza Grande

6 agosto 2024 – Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello

8 agosto 2024 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

11 agosto 2024 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

12 agosto 2024 – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

23 agosto 2024 – Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto 2024 – Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound

8 settembre 2024 – Brescia, Piazza Della Loggia, Brescia Summer Music

I biglietti per le nuove date italiane de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

