Ma che musica è il diritto? Creazione e interpretazione tra norme e spartiti

L’undicesima edizione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura “Città di Palmi”, come da tradizione, in vista della sessione inaugurale di venerdì 19 aprile registra i primi appuntamenti già tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile con la sezione On the Road, destinata agli studenti delle scuole superiori non solo dell’area metropolitana di Reggio Calabria ma dell’intero territorio nazionale.

Nella serata di giovedì 18 aprile, sarà il momento di un evento straordinario e particolarmente atteso: l’incontro con Claudio Baglioni, in programma alle 18.00 presso il Teatro “N. A. Manfroce” di Palmi.

Il titolo della sessione è, infatti, un voluto richiamo a una delle sue canzoni più significative: Uomini persi. Note sparse su fragilità e giustizia sociale nelle canzoni di Claudio Baglioni.

Si tratta di una “prima” assoluta, sia per la delicatezza dei temi trattati sia per l’importanza dell’ospite, protagonista assoluto della musica italiana (e non solo) degli ultimi cinquant’anni.

Il cantautore, reduce dai trionfi del suo ultimo tour aTUTTOCUORE, dialogherà assieme al poeta e scrittore Michele Caccamo sul tema della fragilità e dell’ingiustizia sociale viste attraverso le sue canzoni.

È poi previsto un intervento di Emanuele Giacoia, Capo redattore TGR RAI Calabria.

La vera e propria sessione inaugurale del Festival si terrà come sempre a Palmi, presso il teatro “N. A. Manfroce”, venerdì 19 aprile, alle ore 9.00, con la partecipazione delle folte delegazioni di tutti gli istituti scolastici coinvolti nei micro seminari che hanno preceduto la manifestazione.

A discutere di regole, musica e letteratura saranno in prima battuta Sabino Cassese, noto giurista, ex ministro e già giudice della Corte Costituzionale, accompagnato dall’esecuzione di estratti dalle Variazioni Goldberg di J.S. Bach eseguite dal M° Daniele Ciullo.

Il Festival si avvale della collaborazione di prestigiosi istituti di ricerca come il CRED – Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto presso l’Università di Reggio Calabria, l’ISLL – Italian Society for Law and Literature e il Centro Studi sulla Giustizia Penale “F. Stella” presso l’Università Cattolica di Milano.

È anche un evento formativo accreditato per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, di Reggio Calabria e di Vibo Valentia.

