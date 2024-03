Mahmood: nuovi appuntamenti del “Summer Tour 2024”

Mahmood annuncia nuovi appuntamenti del Summer Tour 2024

che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani.

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024”

5 luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca – Giardini del Frontone NUOVA DATA

8 luglio 2024 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank – Piazza Castello NUOVA DATA

11 luglio 2024 – Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello NUOVA DATA

13 luglio 2024 – Genova – Live in Genova Festival – Porto Antico NUOVA DATA

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

30 luglio 2024 – Sottomarina di Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach NUOVA DATA

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

24 agosto 2024 – Cirò Marina (KR) – Krimi Sound – Mercati Saraceni NUOVA DATA

Dal 3 Aprile l’EUROPEAN TOUR, 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte delle quali sold out (fra cui i due live previsti al Fabrique di Milano)

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera) SOLD OUT

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio) SOLD OUT

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna) SOLD OUT

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

Queste novità arrivano dopo la certificazione di DISCO D’ORO per “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, il nuovo album.

“NEI LETTI DEGLI ALTRI” contiene al suo interno “TUTA GOLD”: la canzone conta oltre 90 milioni di stream globali su tutte le piattaforme ed ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila.

Raccogliendo successi anche all’estero, nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Il videoclip – sempre diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con oltre 38 milioni di views .

