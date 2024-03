Dopo 11 anni di assenza dalla scena musicale torna l’esplosiva forza dei GOSSIP!

È uscito ieri, venerdì 22 marzo, il nuovo atteso album “REAL POWER” (Sony Music / Real Power (lnk.to)), che segna la reunion con il leggendario produttore Rick Rubin, che ha guidato l’album acclamato dalla critica “Music For Men”.

L’album è disponibile in digitale e in versione CD, LP nero 180g, LP rosa 180g, LP rosso 180g (esclusiva Sony Music Italy store), LP blu 180g (esclusiva Amazon).

Tornati al loro massimo splendore, i Gossip hanno recentemente preparato il terreno per l’album con la pubblicazione di nuova musica per la prima volta in 11 anni, dall’inno ribelle “Real Power”, ispirato alle proteste di Black Lives Matter, al tenero brano pop “Crazy Again”.

I primi singoli del progetto hanno ricevuto plausi da parte della critica di tutto il mondo, catapultando la band in cima alle playlist radio, nelle line up dei festival e sulle copertine delle riviste.

Segnando un nuovo capitolo creativo cruciale per la band, tutti i video e le illustrazioni di Real Power sono stati diretti dall’artista audio-visivo Cody Critcheloe aka SSION, che cattura perfettamente l’essenza cruda, reale e viscerale dei Gossip nella creazione dell’album.

Questa la tracklist dell’album “Real Power”:

01 Act Of God

02 Real Power

03 Don’t Be Afraid

04 Crazy Again

05 Edge Of The Sun

06 Give It Up For Love

07 Turn The Card

08 Tell Me Something

09 Light It Up

10 Tough

11 Peace and Quiet

La band sarà live in Italia il 22 giugno all’Invincible Fest Spin Off in Villa Ada a Roma e il 23 giugno al Magnolia Summer Festival presso il Circolo Magnolia a Milano.

