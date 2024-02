Master Mnemosine, l’opportunità per le classi di concorso

Lauree triennali, magistrali, nuovo e vecchio ordinamento. A quanti CFU corrisponde una laurea di fine anni ’90 o primi del 2000? Sono domande che si sono posti e si stanno ponendo diverse persone, insegnanti, che hanno deciso o sono obbligati a saperlo per accedere all’esame di abilitazione per diventare insegnanti

Per insegnare è necessario possedere un titolo di studio che consenta di insegnare la classe di concorso di proprio interesse. Ad esempio nelle aree filosofiche e umanistiche, nelle discipline letterarie, artistiche, di matematica o economico giuridiche.

In alcuni casi, per alcune classi di concorso, il titolo di studio è di per sè sufficiente per accedere all’insegnamento. In altri casi, invece, è necessario possedere alcuni requisiti integrativi stabiliti dal DPR 16/2016 così come modificato dal DM 259/2017.

Per verificare il possesso dei requisiti indicati, è necessario analizzare il proprio piano di studio (laurea triennale-specialistica-magistrale-vecchio ordinamento) per verificare il possesso dei requisiti ed eventualmente individuare gli esami che dovranno essere sostenuti per completare l’accesso alla propria classe di concorso

Per completare il percorso formativo con dei Cfu della propria classe di concorso ci sono diverse proposte online, tra cui la PROMO CT25

Dove informarsi

Non è semplice capire esattamente come muoversi per accedere ai concorsi per diventare insegnanti

Sono tante le informazioni che necessitano risposte precise e utili per capire cosa fare e a chi rivolgersi per potere acquisire i crediti mancanti per potere proseguire il proprio percorso di formazione

I master mnemosine sono diversi e spaziano in diverse classi di concorso, erogati dall’università Unicamillus di Roma, legalmente riconosciuta. Per scoprire quale corso si addice di più alle proprie necessità, è possibile contattare PROMO CT25.

Loro, partner dell’associazione Mnemosine, offrono gratuitamente consulenza specializzata per l’iscrizione ai corsi proposti. A questo si aggiunge l’importante consulenza in merito ai requisiti di accesso all’insegnamento.

Utilizzando inoltre il codice sconto CT25 in fase di iscrizione, chiunque può beneficiare di uno sconto sui corsi proposti dall’associazione Mnemosine.

Con PROMOCT25 trovo solo dei Master?

No. Oltre ai master si trovano anche corsi singoli online, usufruibili 24 ore su 24, un tutor gratuito e la possibilità di svolgere l’esame finale e ottenere la certificazione. A questi si aggiungono anche corsi biennali per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le diverse aree tematiche.

Trovo anche dei corsi di lingue?

Si, delle certificazioni per i corsi di lingue inglese B2 e inglese C1. Inoltre anche certificazioni informatiche: Lim, fondamenti di informatica, risorse digitali, corso di alfabetizzazione digitale, Icdl it security ovvero la patente informatica.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia